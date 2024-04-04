Эмили Ратаковски показала стильный total-black образ на весну (фото)

Звезда подиумов и глянцев сделала ставку на темные оттенки. Ее заметили в Нью-Йорке.

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32-летняя американская модель Эмили Ратаковски оделась в полностью черный наряд во время прогулки под дождем в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Молодая мама выбрала для выхода черную кожаную куртку вместе с черным худи, которым она покрывала голову. Звезда подиумов польско-еврейского происхождения дополнила свой весенний образ черными спортивными штанами.

Также на Ратаковски были черные кроссовки Puma с белой полосой. Бывшая жена Себастьяна Бер-Маккларда добавила черные солнцезащитные очки.

Эмили Ратаковски

Во время прогулки к знаменитости присоединились ее родители Джон и Кэтлин.

Эмили Ратаковски

В 2022 году Эмили Ратаковски развелась с продюсером Себастьяном Бер-Макклардом после обвинений в измене. Сообщалось, что даже во время беременности модели муж изменял ей.

У бывшей пары подрастает трехлетний сын Сильвестр, который довольно часто появляется в соцсетях звездной мамы.

Эмили Ратаковски с сыном Фото: Instagram @emrata

За этот период знаменитости приписывали ряд роман, один из которых — с Брэдом Питтом. Впрочем, официально эти слухи не подтвердились. В частности, модель встречалась несколько месяцев с комиком Питом Дэвидсоном.

Напомним, Эмили Ратаковски показала кольцо "для разведенных".

Также Фокус писал о смене имиджа Эмили Ратаковски.