Эмили Ратаковски вышла в свет в платье с очень откровенным декольте (фото)

Звезда подиумов стала одной из гостей Парижской недели моды. Эмили выбрала темный откровенный наряд.

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32-летняя американская модель Эмили Ратаковски вышла в свет в платье с очень откровенным декольте. Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитость польско-еврейского происхождения надела черное платье с экстремальным декольте, появившись во время Недели моды в Париже. Молодая мама была без бюстгальтера в черном платье длиной до колен.

Эмили Ратаковски Фото: Getty Images

На ногах Ратаковски были темные ботинки с открытым носом до бедер. Американская звезда дополнила свой парижский образ блестящим черным клатчем и держала в руках телефон.

Волосы модели были распущены. Она сделала вечерний макияж, когда сама позировала перед местными папарацци.

Эмили Ратаковски Фото: Getty Images

Появление Эмили Ратаковски состоялось после того, как было объявлено, что она вернулась к актерскому мастерству и ведет переговоры о том, чтобы присоединиться к актерскому составу Too Much. Ранее она снялась в картине "Потерянная", где сыграла любовницу героя Бена Аффлека.

Модель сама воспитывает сына Сильвестра, которому 8 марта 2024 исполнится три года. Отцом мальчика стал продюсер Себастьян Бер-Макклард, с которым Эмили развелась в 2022 году на фоне слухов о многочисленных изменах.

Напомним, Эмили Ратаковски показала подросшего единственного сына.

Также Фокус писал о стильном весеннем образе 2024, который продемонстрировала Эмили Ратаковски.