Эмили Ратаковски продемонстрировала стильную куртку на весну 2024 (фото)

Звезда подиумов показала, как обычный образ сделать интересным и стильным. Она соединила бомбер с юбкой.

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32-летняя американская модель Эмили Ратаковски вышла на прогулку в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов польско-еврейского происхождения появилась в зеленом кожаном бомбере с белыми лоскутными рукавами и юбке миди кремового оттенка с асимметричным подолом.

Свой почти весенний образ Ратаковски дополнила парой бордовых ботинок до колена на каблуках и с желтыми шнурками. Мама одного ребенка носила с собой черную кожаную сумочку с золотой цепочкой.

Эмили Ратаковски

В частности, модель продемонстрировала тонкие солнцезащитные очки в стиле ретро. Ее волосы были распущены. Эмили сделала легкий макияж, когда вышла на прогулку соло.

На шее знаменитости, казалось, было изящное серебряное ожерелье и изысканные серьги.

Эмили Ратаковски

32-летняя модель сама воспитывает сына Сильвестра. Малыш, которому 8 марта 2024 исполнится три года, появился на свет в союзе Эмили и кинопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда. О разводе пары стало известно летом 2022 года. Сообщалось о многочисленных изменах бывшего мужа звезды подиумов. После этого Ратаковски приписывали роман с Брэдом Питтом, однако слухи об отношениях пары не подтвердились.

Эмили Ратаковски с сыном Фото: Emily Ratajkowski/Instagram

Напомним, Эмили Ратаковски появилась на публике в стильном будничном образе.

Также Фокус писал о новогодних кадрах Эмили Ратаковски с единственным сыном.