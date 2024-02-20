Эмили Ратаковски продемонстрировала стильную куртку на весну 2024 (фото)
Звезда подиумов показала, как обычный образ сделать интересным и стильным. Она соединила бомбер с юбкой.
32-летняя американская модель Эмили Ратаковски вышла на прогулку в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда подиумов польско-еврейского происхождения появилась в зеленом кожаном бомбере с белыми лоскутными рукавами и юбке миди кремового оттенка с асимметричным подолом.
Свой почти весенний образ Ратаковски дополнила парой бордовых ботинок до колена на каблуках и с желтыми шнурками. Мама одного ребенка носила с собой черную кожаную сумочку с золотой цепочкой.
В частности, модель продемонстрировала тонкие солнцезащитные очки в стиле ретро. Ее волосы были распущены. Эмили сделала легкий макияж, когда вышла на прогулку соло.
На шее знаменитости, казалось, было изящное серебряное ожерелье и изысканные серьги.
32-летняя модель сама воспитывает сына Сильвестра. Малыш, которому 8 марта 2024 исполнится три года, появился на свет в союзе Эмили и кинопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда. О разводе пары стало известно летом 2022 года. Сообщалось о многочисленных изменах бывшего мужа звезды подиумов. После этого Ратаковски приписывали роман с Брэдом Питтом, однако слухи об отношениях пары не подтвердились.
Напомним, Эмили Ратаковски появилась на публике в стильном будничном образе.
Также Фокус писал о новогодних кадрах Эмили Ратаковски с единственным сыном.