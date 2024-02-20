Емілі Ратаковскі продемонструвала стильну куртку на весну 2024 (фото)

Зірка подіумів показала, як буденний образ зробити цікавим та стильним. Вона поєднала бомбер зі спідницею.

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32-річна американська модель Емілі Ратаковскі вийшла на прогулянку в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів польсько-єврейського походження зʼявилася в зеленому шкіряному бомбері з білими клаптевими рукавами та спідниці міді кремового відтінку з асиметричним подолом.

Свій майже весняний образ Ратаковскі доповнила парою бордових черевиків до коліна на підборах і з жовтими шнурками. Мама однієї дитини носила із собою чорну шкіряну сумочку із золотим ланцюжком.

Емілі Ратаковскі

Зокрема, модель продемонструвала тонкі сонцезахисні окуляри в стилі ретро. Її волосся було розпущене. Емілі зробила легкий макіяж, коли вийшла на прогулянку соло.

На шиї знаменитості, здавалося, було витончене срібне намисто та вишукані сережки.

Емілі Ратаковскі

32-річна модель сама виховує сина Сильвестра. Малюк, якому 8 березня 2024 виповниться три роки, зʼявився на світ у союзі Емілі та кінопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда. Про розлучення пари стало відомо влітку 2022 року. Повідомлялося про численні зради колишнього чоловіка зірки подіумів. Після цього Ратаковскі приписували роман з Бредом Піттом, проте чутки про стосунки пари не підтвердилися.

Емілі Ратаковскі із сином Фото: Emily Ratajkowski/Instagram

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі зʼявилася на публіці у стильному буденному образі.

Також Фокус писав про новорічні кадри Емілі Ратаковскі з єдиним сином.