Родственников не выбирают: что известно о гангстерской семье Бьянки Цензори (фото)

Семью Бьянки сложно назвать образцовой. Ее отец и дяди совершили много разных преступлений.

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Семья эпатажной жены Канье Веста Бьянки Цензори имеет криминальную славу. Ее отец отсидел срок за хранение наркотиков, один дядя был приговорен к смертной казни за убийство, а другой — осужден за насилие, сообщает Daily Mail.

Выпускница архитектурного факультета, которая попала в заголовки газет благодаря своему странному гардеробу, два года назад связала себя узами брака с рэпером Канье Уэстом, и первое, что она сделала, — это раскрыла семейные тайны.

Бьянка Цензори Фото: Bianca Censori-West/Facebook

По информации журналистов, дедушка и бабушка Бьянки, Филиппо и Грация, жили в регионе Абруццо в центральной Италии. В 1960-х годах они решили начать новую жизнь и со своими детьми эмигрировали в Австралию. Три сына пары, Эдмондо, Лео и Эрис, стали преступниками.

Эрис и Лео Цензори Фото: Соцсети

Отец Бьянки Элиа "Лео" Цензори, был заключен в тюрьму в 1982 году на пять лет за хранение героина. Помимо торговли наркотиками, отец Бьянки Лео также имеет судимости за хранение оружия и боеприпасов.

Лео Цензори Фото: Leo Censori/Instagram

В том же году ее дядя Эрис, печально известный убийца, которого когда-то прозвали "Мельбурнским Аль Капоне", был приговорен к смертной казни за убийство официанта Майкла Сидериса. Однако приговор был заменен пожизненным заключением по "королевской прерогативе милосердия". Кроме этого, он получил восемь лет за хранение героина и оштрафован на 20 000 австралийских долларов.

Позже он подал заявление на отбывание наказания ближе к дому в Мельбурне, где жили его пожилые родители, и в конце концов был освобожден в 1999 году, с отметкой условно-досрочное освобождение на неопределенный срок. В 2015 году он попытался добиться снятия ограничений, но приговор суда был оставлен в силе, так он до сих пор и живет.

Тем временем старший брат ее отца Эдмондо, известный как "Эдди Капоне", имеет судимость в штате Виктория за насилие, включая нападение на полицию, кражу и угрозы.

В то время как любительница вечеринок Бьянка наслаждалась весельем с одноклассниками в Мельбурне, ее отец и дяди зарабатывали большие суммы денег на своей преступной деятельности.

Бьянка Цензори Фото: Bianca Censori/Instagram

В 1991 году бывшая жена Лео Фэй Глэскотт раскрыла секреты нелегальной игорной империи мужа. Она рассказала репортеру местной газеты Herald Sun, что Лео был замешан в картеле, который контролировал значительную часть прибыльной нелегальной игорной индустрии в Мельбурне в 80-е годы. По ее словам, бывший муж управлял фирмой по производству игровых автоматов и заработал состояние на незаконных азартных играх.

"Лео умеет хранить деньги лучше, чем банк", — сказала она, рассказывая, как нашла пачки денег, спрятанные вокруг их дома в Альфингтоне.

Фэй Глэскотт предположила, что Лео "никогда не изменит" свой образ жизни. "Я пыталась уговорить Лео заняться законным бизнесом; использовать свои деньги, превратить их в белые деньги, заняться чем-то, о чем ему не придется беспокоиться. Но в Лео живет преступник. Он вызывает беспокойство у полиции, пытающейся его поймать, и побеждает их. Он получает от этого кайф. Он любит такой образ жизни; вот почему он никогда не изменится". Глэскотт и Лео развелись в 1989 году после 15 лет брака.

Затем Лео женился на матери Бьянки Александре. У пары трое дочерей: Бьянка, Алиссия и Анджелина.

Бьянка Цензори с матерью и сестрами Фото: Alyssia Censori/Facebook

Напомним, 22 марта стало известно, что отец Бьянки Цензори потребовал, чтобы Канье Уэст прилетел в Австралию. Источники отмечают, что Бьянка делает все, чтобы не допустить встречи отца и мужа, поскольку очень боится гнева Лео Цензори.