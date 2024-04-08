Ким Кардашьян продемонстрировала стройную фигуру в белом купальнике от Miu Miu (фото)

Знаменитость отправилась на отдых со своими детьми и сестрами. Острова в Карибском море — одно их любимых мест семьи Кардашьян.

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Американская звезда реалити-шоу, актриса и модель Ким Кардашьян произвела фурор опубликовав фотографии своего отпуска на островах Теркс и Кайкос в Вест-Индии, сообщает Daily Mail.

43-летняя суперзвезда отдыхала на Карибах со своими сестрами Кортни и Хлоей Кардашьян. Судя по всему, они взяли с собой своих детей, поскольку во многих школах США сейчас идут весенние каникулы.

На новых фотографиях в Instagram Ким продемонстрировала шикарную фигуру в скромном купальнике-двойке от Miu Miu и саронге того же бренда.

Собрав мокрые волосы в пучок, знаменитая красавица стоит на пляже на фоне ослепительного заката над морем. На ней нет никаких украшений. Пляжный ансамбль выгодно подчеркнул плоский живот и тонкую талию звезды.

Теркс и Кайкос долгое время был любимым местом отдыха семьи Кардашьян, которая в своей последней поездке в полной мере воспользовалась его достопримечательностями, чтобы сделать красивые кадры. В тот же день Кортни загрузила видео, где она и Ким наслаждаются экскурсией на гидроциклах по залитому солнцем Карибскому морю.

У Ким и ее третьего бывшего мужа Канье Уэста четверо детей — Норт Уэст, Сейнт Уэст, Чикаго Уэст, Саам Уэст. 2 марта 2022 года модель Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст официально развелись. Они прожили в официальном браке 8 лет.

Напомним, 25 марта сообщалось, что Ким Кардашьян разошлась со своим бойфрендом. До романа с Оделлом Бекхэмом-младшим Ким девять месяцев состояла в отношениях с комиком Питом Дэвидсоном.