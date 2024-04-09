Самая сексуальная спортсменка в мире вдохновилась "Спасателями Малибу" (видео)

Спортсменка выступает за сборную Германии в беге на 400 метров, но основной доход ей приносит не спорт, а соцсети.

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25-летняя легкоатлетка из Германии Алика Шмидт, которую из-за ее модельной внешности часто называют самой сексуальной спортсменкой в мире, опубликовала у себя в Instagram видео, где повторяет знаменитую пробежку героев из сериала "Спасатели Малибу".

Сейчас Алика, выступающая за Германию в беге на 400 метров, находится в тренировочном лагере в Южной Африке, где она также нашла время, чтобы насладиться живописными пляжами страны.

Во время поездки в залив Когель она надела купальник, состоящий из темно-синих плавок и серебристого топа с блестками. На записи в соцсети она бежит к океану и выходит из него, заявив, что это дало ей "исцеляющую энергию".

Позже она надела белое платье и позировала для снимков на золотом песке.

В комментариях многие сравнили с "девушкой Бонда", а некоторые пользователи даже сказали, что она похожа на древнегреческую богиню Афродиту.

Пляжный день Алики превратился в очень насыщенную поездку, поскольку коричневый павиан украл ее обед и жевал пакетик чипсов, которые она принесла в качестве закуски.

В 2017 году австралийский журнал Busted Coverage назвал Алику "самой сексуальной спортсменкой в мире", что вызвало огромный рост числа ее подписчиков в социальных сетях и внимания прессы. У спортсменки пять миллионов фолловеров в Instagram, где она регулярно публикует фотографии и видеоролики своей подготовки к гонкам и легкоатлетическим соревнованиям.

Она выступает за свою страну в беге на 400 метров и входила в состав немецкой эстафетной команды, которая отправилась на Олимпийские игры в Токио в 2020 году, хотя и не участвовала в соревнованиях.

В прошлом месяце Шмидт рассказала, как она отказалась от крупного спонсорского соглашения, стоимость которого выражалась "шестизначными цифрами", потому что она "не чувствовала себя комфортно".

Девушка является представителем Hugo Boss, но заявила, что в прошлом году ее основная зарплата поступает от немецкого спортивного фонда Sporthilfe. Он платит ей всего 700 евро в месяц только потому, что она выступает за свою национальную сборную.

"Два месяца назад я получила предложение от известного бренда. Но я не была за это на 100 процентов. Мне это не нравится. Для кампании это была бы шестизначная цифра", – объяснила Алика.

Шмидт ранее говорила о борьбе спортсменки за получение регулярного дохода, заявив, что денег, которые ей платят за участие в соревнованиях, недостаточно для ее существования.

"В принципе, я должна сказать, что большинству немецких легкоатлетов нелегко зарабатывать на жизнь спортом", – призналась атлетка. По ее словам, некоторые спортсмены также получают "небольшую сумму" от своих клубов каждый месяц, но признала, что "обычно этого недостаточно".

Ее публикации в социальных сетях позволяют ей зарабатывать дополнительные деньги, однако о какой сумме идет речь, она не сказала.

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