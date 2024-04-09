Найсексуальніша спортсменка у світі надихнулася "Рятувальниками Малібу" (відео)

Спортсменка виступає за збірну Німеччини в бігу на 400 метрів, але основний дохід їй приносить не спорт, а соцмережі.

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25-річна легкоатлетка з Німеччини Аліка Шмідт, яку через її модельну зовнішність часто називають найсексуальнішою спортсменкою у світі, опублікувала в себе в Instagram відео, де повторює знамениту пробіжку героїв із серіалу "Рятувальники Малібу".

Зараз Аліка, яка виступає за Німеччину в бігу на 400 метрів, перебуває в тренувальному таборі в Південній Африці, де вона також знайшла час, щоб насолодитися мальовничими пляжами країни.

Під час поїздки в затоку Когель вона одягла купальник, що складається з темно-синіх плавок і сріблястого топа з блискітками. На записі в соцмережі вона біжить до океану і виходить із нього, заявивши, що це дало їй "зцілювальну енергію".

Пізніше вона одягла білу сукню і позувала для знімків на золотому піску.

У коментарях багато хто порівняв із "дівчиною Бонда", а деякі користувачі навіть сказали, що вона схожа на давньогрецьку богиню Афродіту.

Пляжний день Аліки перетворився на дуже насичену поїздку, оскільки коричневий павіан поцупив її обід і жував пакетик чіпсів, які вона принесла як закуску.

У 2017 році австралійський журнал Busted Coverage назвав Аліку "найсексуальнішою спортсменкою у світі", що спричинило величезне зростання кількості її підписників у соціальних мережах і уваги преси. У спортсменки п'ять мільйонів фоловерів в Instagram, де вона регулярно публікує фотографії та відеоролики своєї підготовки до перегонів і легкоатлетичних змагань.

Вона виступає за свою країну в бігу на 400 метрів і входила до складу німецької естафетної команди, яка вирушила на Олімпійські ігри в Токіо 2020 року, хоча й не брала участі в змаганнях.

Минулого місяця Шмідт розповіла, як вона відмовилася від великої спонсорської угоди, вартість якої виражалася "шестизначними цифрами", тому що вона "не почувалася комфортно".

Дівчина є представником Hugo Boss, але заявила, що минулого року її основна зарплата надходить від німецького спортивного фонду Sporthilfe. Він платить їй лише 700 євро на місяць тільки тому, що вона виступає за свою національну збірну.

"Два місяці тому я отримала пропозицію від відомого бренду. Але я не була за це на 100 відсотків. Мені це не подобається. Для кампанії це була б шестизначна цифра", — пояснила Аліка.

Шмідт раніше говорила про боротьбу спортсменки за отримання регулярного доходу, заявивши, що грошей, які їй платять за участь у змаганнях, недостатньо для її існування.

"У принципі, я повинна сказати, що більшості німецьких легкоатлетів нелегко заробляти на життя спортом", — зізналася атлетка. За її словами, деякі спортсмени також отримують "невелику суму" від своїх клубів щомісяця, але визнала, що "зазвичай цього недостатньо".

Її публікації в соціальних мережах дають їй змогу заробляти додаткові гроші, однак про яку суму йдеться, вона не сказала.

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