Больше не Барби: Марго Робби кардинально изменилась ради новой роли

Марго Робби и Колин Фарелл вместе снимаются в новом фильме режиссера Когонады.

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33-летняя австралийская актриса Марго Робби, которая сейчас снимается в новом инди-фильме "Большое смелое красивое путешествие" с Колином Фарреллом в Лос-Анджелесе, была замечена на съемочной площадке в образе, совершенно далеком от примелькавшейся Барби, пишет People.

Вместо привычного блонда у знаменитости был более насыщенный цвет, так называемый "клубничный" блонд.

Она надела темно-синюю рубашку с v-образным вырезом, из-за которой на ее шее свисало несколько ожерелий. К ней она подобрала пару голубых джинсов, укороченных чуть ниже колен и коричневые замшевые сапоги до колена.

Из украшений на ней также заметили золотые часы, золотой браслет и кольца.

Фаррелл прибыл на свой первый день съемок в облегающей серой футболке, темно-серых брюках и с синей курткой.

И Робби, и Фаррелл подписались на фильм еще в начале февраля. Это первый кинопроект Марго после "Барби". Картина описывается как "творческая история о двух незнакомцах и невероятном путешествии, которое их связывает".

Когонада ("После Янга") срежиссирует фильм по сценарию Сета Рейсса ("Меню"), а сценарист также примет участие в качестве продюсера.

Дэн Фридкин из Imperative Entertainment, Брэдли Томас и Райан Фридкин будут продюсерами вместе с Юри Хенли, а Когонада станет исполнительным продюсером.

Объявление о том, что Робби сыграет главную роль в этом фильме, прозвучало сразу после того, как в интервью Deadline она намекнула, что может сделать перерыв в актерской деятельности.

"Я также думаю, что всем уже надоел мой вид. Наверное, мне стоит на какое-то время исчезнуть с экранов. Честно говоря, если бы я снялась в другом фильме слишком рано, люди бы сказали: "Опять она? Мы только что провели с ней целое лето. Мы уже закончили. Я не знаю, что буду делать дальше, но надеюсь, что это произойдет немного позже", – говорила она.

Ранее Фокус писал, почему Марго Робби выбрала черное платье для церемонии "Оскар". Как известно, актриса не была номинирована на премию в этом году.