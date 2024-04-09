Виктория Бекхэм показала тренировку с Дэвидом в спортзале (фото)
Несмотря на травму ноги, Виктория продолжает заниматься спортом. Она посетила тренажерный зал с мужем.
Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм показала, как занималась в тренажерном зале во время напряженной тренировки со своим мужем Дэвидом. Снимками многодетная мама поделилась в Instagram.
Виктория была запечатлена в черной спортивной одежде, когда она тренировала свои подтянутые руки. Артистка была одета в черный укороченный топ и пару леггинсов, а на ее ноге был виден черный медицинский ботинок, ведь 14 февраля 2024 года она сломала ногу во время тренировки.
Несмотря на это, знаменитость нашла время, чтобы поработать над верхней частью тела, надев пару черных перчаток и выглядя напряженной, прилагая определенные усилия.
"Сегодня было тяжело @davidbeckham. Но мне нужно поработать над лицом!!!" — написала жена Дэвида Бекхэма.
Впоследствии Виктория поделилась снимком мужа без рубашки, когда он также тренировал руки. Футболист был одет лишь в шорты лососевого оттенка.
Многодетный отец продемонстрировал свой подтянутый торс и ноги.
"Рано занимались с мужем!!!" — написала певица.
Напомним, Дэвид Бекхэм привел детей на футбольный матч своего клуба.
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