Виктория Бекхэм показала тренировку с Дэвидом в спортзале (фото)

Несмотря на травму ноги, Виктория продолжает заниматься спортом. Она посетила тренажерный зал с мужем.

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Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм показала, как занималась в тренажерном зале во время напряженной тренировки со своим мужем Дэвидом. Снимками многодетная мама поделилась в Instagram.

Виктория была запечатлена в черной спортивной одежде, когда она тренировала свои подтянутые руки. Артистка была одета в черный укороченный топ и пару леггинсов, а на ее ноге был виден черный медицинский ботинок, ведь 14 февраля 2024 года она сломала ногу во время тренировки.

Виктория Бекхэм Фото: Victoria Beckham/Instagram Дэвид Бекхэм Фото: Victoria Beckham/Instagram

Несмотря на это, знаменитость нашла время, чтобы поработать над верхней частью тела, надев пару черных перчаток и выглядя напряженной, прилагая определенные усилия.

"Сегодня было тяжело @davidbeckham. Но мне нужно поработать над лицом!!!" — написала жена Дэвида Бекхэма.

Впоследствии Виктория поделилась снимком мужа без рубашки, когда он также тренировал руки. Футболист был одет лишь в шорты лососевого оттенка.

Многодетный отец продемонстрировал свой подтянутый торс и ноги.

"Рано занимались с мужем!!!" — написала певица.

Виктория Бекхэм Фото: Victoria Beckham/Instagram

Напомним, Дэвид Бекхэм привел детей на футбольный матч своего клуба.

Также Фокус писал о новой роскошной яхте семьи Бекхэм.