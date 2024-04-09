Вікторія Бекхем показала тренування з Девідом у спортзалі (фото)

Попри травму ноги, Вікторія продовжує займатися спортом. Вона відвідала тренажерний зал з чоловіком.

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Британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем показала, як займалася в тренажерному залі під час напруженого тренування зі своїм чоловіком Девідом. Знімками багатодітна мама поділилася в Instagram.

Вікторія була зображена в чорному спортивному одязі, коли вона тренувала свої підтягнуті руки. Артистка була одягнена в чорний укорочений топ і пару легінсів, а на її нозі було видно чорний медичний черевик, адже 14 лютого 2024 вона зламала ногу під час тренування.

Вікторія Бекхем Фото: Victoria Beckham/Instagram Девід Бекхем Фото: Victoria Beckham/Instagram

Попри це, знаменитість знайшла час, щоб попрацювати над верхньою частиною тіла, одягнувши пару чорних рукавичок, виглядаючи напруженою та докладаючи певних зусиль.

"Сьогодні було важко @davidbeckham. Але мені потрібно попрацювати над обличчям!!!" — написала дружина Девіда Бекхема.

Згодом Вікторія поділилася знімком чоловіка без сорочки, коли він також тренував руки. Футболіст був одягнений лише в шорти лососевого відтінку.

Багатодітний батько продемонстрував свій підтягнутий торс і ноги.

"Рано займалися з чоловіком!!" — написала співачка.

Вікторія Бекхем Фото: Victoria Beckham/Instagram

Нагадаємо, Девід Бекхем привів дітей на футбольний матч свого клубу.

Також Фокус писав про нову розкішну яхту родини Бекхем.