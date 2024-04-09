Вікторія Бекхем показала тренування з Девідом у спортзалі (фото)
Попри травму ноги, Вікторія продовжує займатися спортом. Вона відвідала тренажерний зал з чоловіком.
Британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем показала, як займалася в тренажерному залі під час напруженого тренування зі своїм чоловіком Девідом. Знімками багатодітна мама поділилася в Instagram.
Вікторія була зображена в чорному спортивному одязі, коли вона тренувала свої підтягнуті руки. Артистка була одягнена в чорний укорочений топ і пару легінсів, а на її нозі було видно чорний медичний черевик, адже 14 лютого 2024 вона зламала ногу під час тренування.
Попри це, знаменитість знайшла час, щоб попрацювати над верхньою частиною тіла, одягнувши пару чорних рукавичок, виглядаючи напруженою та докладаючи певних зусиль.
"Сьогодні було важко @davidbeckham. Але мені потрібно попрацювати над обличчям!!!" — написала дружина Девіда Бекхема.
Згодом Вікторія поділилася знімком чоловіка без сорочки, коли він також тренував руки. Футболіст був одягнений лише в шорти лососевого відтінку.
Багатодітний батько продемонстрував свій підтягнутий торс і ноги.
"Рано займалися з чоловіком!!" — написала співачка.
Нагадаємо, Девід Бекхем привів дітей на футбольний матч свого клубу.
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