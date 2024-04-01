Вікторія Бекхем провела Великдень з родиною на розкішній яхті (фото, відео)

Вікторія, Девід та їхні спадкоємці одягли тематичні вушка кроликів. Вони засмагали на сонці та співали пісні.

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Британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем з родиною відзначила Великдень 2024 на розкішній яхті. Святковими кадрами зірка ділиться в Instagram.

Девід Бекхем з дружиною завершили святкування Великодня в неділю, 31 березня, заспівавши пісню Доллі Партон Islands In The Stream на яхті в Маямі.

Вікторія та Девід Бекхеми

Вікторія розповіла, що зворушливий момент був знятий їхньою невісткою Ніколою Пельц, яка жартівливо прокоментувала: "феноменальна операторська робота".

Зокрема, мама чотирьох дітей поділилася низкою сонячних кадрів з родиною з борту розкішного судна.

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"Щасливого Великодня!!" — написала Вікторія.

До неї з Девідом приєдналися троє дітей — Гарпер, Бруклін та Круз. Сина Ромео з родиною не було. Також на святкуванні зʼявилася дружина Брукліна Бекхема Нікола Пельтц, з якою вони одружилися у квітні 2022 року.

Сім'я позувала для святкових знімків на кришталево-блакитному фоні, одягнувши тематичні рожеві вушка кроликів.

Родина Бекхем

А на одному з кадрів Нікола тримала ногу своєї свекрухи, адже Вікторія отримала травму на День святого Валентина, коли тренувалася в залі.

"Щасливого Великодня!! Люблю вас дуже сильно!!" — написала американська акторка.

Нікола Пельтц та Вікторія Бекхем

Нагадаємо, Вікторія Бекхем станцювала з Ніколою Пельтц.

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