Олимпия Вайтмусташ и Соня Забуга появились на весеннем бранче в Киеве (фоторепортаж)

День Солнечного затмения ознаменовался стильным бранчем в столице, собравшем медийных гостей на бокал игристого.

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День полного Солнечного затмения, 8 апреля украинский глянец ELLE отметил по-своему: журнал провел весенний модный бранч в ЦУМе, куда пригласил многочисленных украинских инсайдеров индустрии: дизайнеров, блоггеров и представителей СМИ. Поводом для события стала презентация коллекции украинского бренда. Фокус побывал на событии.

Олимпия Вайтмусташ

Гостей угощали игристым, а киевских модниц "награждали" красными губами — главным цветом события, а также, дарили цветы по случаю весны. За диджейским пультом работала Олимпия Вайтмусташ. В числе гостей были замечены главные редактор украинского глянца — Соня Забуга, блоггеры Тина Сизонова и Юлия Ермолаева, дизайнер Юлия Ярмолюк, а также, Константин Путиленко, Полина Дашкова и многие другие.

Соня Забуга

Юлия Ярмолюк

Констанин Путиленко

Юлия Ермолаева

Полина Дашкова

Лиза Краснова

Соня Забуга (справа)

Таня Карикова

Юля Смидович

Лидия Новоселецкая

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