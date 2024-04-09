Олімпія Вайтмусташ і Соня Забуга з'явилися на весняному бранчі в Києві (фоторепортаж)
День Сонячного затемнення ознаменувався стильним бранчем у столиці, що зібрав медійних гостей на келих ігристого.
День повного Сонячного затемнення, 8 квітня, український глянець ELLE відзначив по-своєму: журнал провів весняний модний бранч у ЦУМі, куди запросив численних українських інсайдерів індустрії: дизайнерів, блогерів і представників ЗМІ. Приводом для події стала презентація колекції українського бренду. Фокус побував на події.
Гостей пригощали ігристим, а київських модниць "нагороджували" червоними губами — головним кольором події, а також, дарували квіти з нагоди весни. За діджейським пультом працювала Олімпія Вайтмусташ. Серед гостей були помічені головна редакторка українського глянцю — Соня Забуга, блогерки Тіна Сизонова і Юлія Єрмолаєва, дизайнерка Юлія Ярмолюк, а також, Костянтин Путиленко, Поліна Дашкова та багато інших.
Раніше Фокус писав про конкурс краси в Fairmont Grand Hotel у Києві .