Олімпія Вайтмусташ і Соня Забуга з'явилися на весняному бранчі в Києві (фоторепортаж)

День Сонячного затемнення ознаменувався стильним бранчем у столиці, що зібрав медійних гостей на келих ігристого.

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День повного Сонячного затемнення, 8 квітня, український глянець ELLE відзначив по-своєму: журнал провів весняний модний бранч у ЦУМі, куди запросив численних українських інсайдерів індустрії: дизайнерів, блогерів і представників ЗМІ. Приводом для події стала презентація колекції українського бренду. Фокус побував на події.

Олімпія Вайтмусташ

Гостей пригощали ігристим, а київських модниць "нагороджували" червоними губами — головним кольором події, а також, дарували квіти з нагоди весни. За діджейським пультом працювала Олімпія Вайтмусташ. Серед гостей були помічені головна редакторка українського глянцю — Соня Забуга, блогерки Тіна Сизонова і Юлія Єрмолаєва, дизайнерка Юлія Ярмолюк, а також, Костянтин Путиленко, Поліна Дашкова та багато інших.

Соня Забуга

Юлія Ярмолюк

Костянин Путиленко

Юлія Єрмолаєва

Поліна Дашкова

Ліза Краснова

Соня Забуга (праворуч)

Таня Карікова

Юля Смідович

Лідія Новоселецька

Раніше Фокус писав про конкурс краси в Fairmont Grand Hotel у Києві .