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Стиль життя

Олімпія Вайтмусташ і Соня Забуга з'явилися на весняному бранчі в Києві (фоторепортаж)

Олімпія Вайтмусташ 2024
Фото: Fashion office | Олімпія Вайтмусташ

День Сонячного затемнення ознаменувався стильним бранчем у столиці, що зібрав медійних гостей на келих ігристого.

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День повного Сонячного затемнення, 8 квітня, український глянець ELLE відзначив по-своєму: журнал провів весняний модний бранч у ЦУМі, куди запросив численних українських інсайдерів індустрії: дизайнерів, блогерів і представників ЗМІ. Приводом для події стала презентація колекції українського бренду. Фокус побував на події.

Олімпія Вайтмусташ 2024 Fullscreen
Олімпія Вайтмусташ

Гостей пригощали ігристим, а київських модниць "нагороджували" червоними губами — головним кольором події, а також, дарували квіти з нагоди весни. За діджейським пультом працювала Олімпія Вайтмусташ. Серед гостей були помічені головна редакторка українського глянцю — Соня Забуга, блогерки Тіна Сизонова і Юлія Єрмолаєва, дизайнерка Юлія Ярмолюк, а також, Костянтин Путиленко, Поліна Дашкова та багато інших.

Соня Забуга Fullscreen
Соня Забуга
Юлія Ярмолюк Fullscreen
Юлія Ярмолюк
Костянин Путиленко Fullscreen
Костянин Путиленко
Юлія Єрмолаєва Fullscreen
Юлія Єрмолаєва
Поліна Дашкова 2024 Fullscreen
Поліна Дашкова
Ліза Краснова 2024 Fullscreen
Ліза Краснова
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Соня Забуга (праворуч) Fullscreen
Соня Забуга (праворуч)
Таня Карікова Fullscreen
Таня Карікова
Юля Смідович Fullscreen
Юля Смідович
Лідія Новоселецька Fullscreen
Лідія Новоселецька
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Раніше Фокус писав про конкурс краси в Fairmont Grand Hotel у Києві .