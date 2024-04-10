Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм отметили годовщину бракосочетания (фото)

Пара поженилась 9 апреля 2022 года в поместье отца невесты в Палм-Бич. На данный момент общих детей у супругов нет.

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29-летняя американская актриса Никола Пельтц поздравила Бруклина Бекхэма, 25, с годовщиной свадьбы. Архивными кадрами с возлюбленным звезда экрана делится в Instagram с более 3 млн подписчиков.

"С годовщиной, любимый. Не могу поверить, что прошло 2 года с момента нашего бракосочетания. Я люблю тебя всем сердцем и каждый день моя любовь к тебе становится все больше и больше. Спасибо за то, что ты мой лучший друг — я люблю наше вечное свидание", — написала невестка Виктории Бекхэм.

В частности, Никола показала, как в мини-платье и фате целует Бруклина.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм

Тем временем первенец Дэвида Бекхэма также показал черно-белые кадры с женой, обратившись к ней в важный день.

"С годовщиной, мой абсолютный ангел, ты мое масло для моего тоста, не могу дождаться, когда буду расти вместе с тобой. Целую, люблю тебя, моя девочка навсегда", — отметил Бруклин.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм

Звездные родители жениха также присоединились к публичным поздравлениям. В частности, Дэвид Бекхэм опубликовал фото старшего сына с женой, написав: "Любим вас обоих. Счастливой годовщины вам".

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм Фото: скріншот

Тем временем Виктория Бекхэм выложила совместное фото пары и отдельный снимок своей звездной невестки. Никола позировала на нем в образе бренда свекрови.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм Фото: скріншот Никола Пельтц Фото: скріншот

Напомним, Виктория Бекхэм с Николой станцевали на Пасху.

Также Фокус писал о тренировках Виктории Бекхэм с Дэвидом в спортзале.