Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм отметили годовщину бракосочетания (фото)
Пара поженилась 9 апреля 2022 года в поместье отца невесты в Палм-Бич. На данный момент общих детей у супругов нет.
29-летняя американская актриса Никола Пельтц поздравила Бруклина Бекхэма, 25, с годовщиной свадьбы. Архивными кадрами с возлюбленным звезда экрана делится в Instagram с более 3 млн подписчиков.
"С годовщиной, любимый. Не могу поверить, что прошло 2 года с момента нашего бракосочетания. Я люблю тебя всем сердцем и каждый день моя любовь к тебе становится все больше и больше. Спасибо за то, что ты мой лучший друг — я люблю наше вечное свидание", — написала невестка Виктории Бекхэм.
В частности, Никола показала, как в мини-платье и фате целует Бруклина.
Тем временем первенец Дэвида Бекхэма также показал черно-белые кадры с женой, обратившись к ней в важный день.
"С годовщиной, мой абсолютный ангел, ты мое масло для моего тоста, не могу дождаться, когда буду расти вместе с тобой. Целую, люблю тебя, моя девочка навсегда", — отметил Бруклин.
Звездные родители жениха также присоединились к публичным поздравлениям. В частности, Дэвид Бекхэм опубликовал фото старшего сына с женой, написав: "Любим вас обоих. Счастливой годовщины вам".
Тем временем Виктория Бекхэм выложила совместное фото пары и отдельный снимок своей звездной невестки. Никола позировала на нем в образе бренда свекрови.
Напомним, Виктория Бекхэм с Николой станцевали на Пасху.
Также Фокус писал о тренировках Виктории Бекхэм с Дэвидом в спортзале.