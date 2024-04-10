Аня Тейлор-Джой вышла на красную дорожку в платье из ремней

Аня Тейлор-Джой появилась на презентации Warner Bros. Pictures во время CinemaCon 2024. Актриса продвигает свой новый фильм "Фуриоса".

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Аня Тейлор-Джой в виниловом платье из ремней с заклепками появилась на презентации Warner Bros. Pictures во время CinemaCon 2024. Мероприятие пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада, с 8 по 11 апреля. И Аня вместе с Крисом Хемсвортом продвигает новый фильм "Фуриоса" из вселенной Безумного Макса. Об этом пишет Daily Mail.

Аня Тейлор-Джой позировала вместе с Крисом Хемсвортом и режиссером фильма Джорджем Миллером.

Аня Тейлор-Джой позировала вместе с Крисом Хемсвортом и режиссером фильма Джорджем Миллером Фото: Getty Images

CinemaCon стартовал в понедельник, 8 апреля, и продлится до 11 апреля.

На нем пройдут презентации других крупных студий, включая Universal Pictures, Lionsgate, Focus Features, Paramount и Walt Disney Studios.

Согласно веб-сайту CinemaCon, съезд считается "крупнейшим и самым важным собранием мировой киноиндустрии".

Он проводится каждый год с 2011 года в Caesars Palace в Лас-Вегасе, штат Невада.

Аня была там со своими коллегами по "Фуриосе", чтобы анонсировать предстоящий спин-офф "Безумного Макса", который выйдет 24 мая.

Хемсворт, который играет злодея Дементуса, выбрал стильный черный ансамбль, который дополнил серебряной подвеской. А Аня Тейлор-Джой поддержала его образ своим черным мини-платьем с заклепками от бренда LBD. И дополнила образ черными туфлями на очень высоких каблуках.

Аня Тейлор-Джой Фото: Getty Images

Трио ответило на вопросы соруководителей Warner Bros Майкла Де Луки и Памелы Эбди. Зрителям также была предоставлена ​​возможность "расширенного первого просмотра" долгожданного фильма.

Миллер, который снял оригинальные фильмы "Безумный Макс", а также их современные версии, стоял между своими главными актерами с широкой улыбкой на лице.

Кроме звезд "Фуриосы" на мероприятии присутствовало немало звезд. Так, Кевин Костнер представлял свой сериал "Йеллоустон" и вестерн "Горизонт: американская сага".

Роберт Паттинсон появился на красной дорожке вместе с оскароносным режиссером Пон Джун Хо, который снял его в научно-фантастическом триллере Warner Bros. Pictures "Микки 17".

Роберт Паттинсон и Пон Джун Хо

Известный режиссер М. Найт Шьямалан, известный по фильмам "Знаки" (2002) и "Шестое чувство" (1999), присутствовал на мероприятии вместе с дочерью Ишаной Найт Шьямалан и кинопродюсером Нимиттом Манкадом.

Трио присутствовало там, чтобы представить трейлер нового фильма Шьямалана "Ловушка", в котором Джош Хартнетт исполнил роль наемного убийцы.

Напомним, ранее Аня Тейлор-Джой пришла на премьеру фильма "Дюна: Часть вторая" в наряде от Dior, который напоминал одеяние католической монахини. В "Дюне" ей досталась эпизодическая роль.