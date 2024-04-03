"Ты самый крутой": Аня Тейлор-Джой поздравила мужа Малкольма с годовщиной свадьбы (фото)

Актриса рассказала, что два года назад тайно вышла замуж за актера Малкольма Макрея. Аня поделилась серией снимков их свадьбы.

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Американо-британская актриса и модель Аня Тейлор-Джой рассказала, что два года назад тайно вышла замуж за актера Малкольма Макрея. На своей странице в Instagram она опубликовала несколько архивных фотографий и нежно поздравила супруга с годовщиной их бракосочетания, сообщает Мirror.

Их свадьба состоялась в Новом Орлеане через шесть месяцев после того, как пара поженилась в Венеции. "Два года назад, первого апреля, я тайно вышла замуж за своего лучшего друга в Новом Орлеане. Магия того дня навсегда укоренилась в каждой клеточке моего существа. Счастливой второй (первой) годовщины, моя любовь… ты самый крутой!", — подписала пост актриса.

На снимках Аня была одета в потрясающее пышное платье на тонких бретельках от Dior, декорированное красивой вышивкой с изображением птиц. Ее шикарные светлые волосы были уложены в аккуратную прическу, голову покрывала длинная прозрачная фата. Она позировала со своим мужем и подругой Карой Делевинь.

Во время готической церемонии пара наслаждалась замысловатыми анатомически правильными тортами-сердечками с алой глазурью. "Обратите внимание: да, это анатомически правильные сердечки. Да, я вампир Лестат", — прокомментировала десерт Аня.

Их знаменитые приятели поспешили поздравить пару, поскольку Рэйчел Зеглер написала: "Мне очень нравится этот счастливый юбилей". Актер Кили Теллер добавил: "Люблю вас, ребята", а Пэрис Хилтон под публикацией оставила серию смайликов с красным сердечком.

Сообщается, что в октябре 2023 года Аня и Малкольм провели вторую грандиозную свадебную церемонию в Венеции. Впервые их заметили вместе в Нью-Йорке в мае 2021 года.

Ранее, говоря об их отношениях с Макгреем, Тейлор-Джой заявила: "На днях я сказала своему партнеру, что он — мое хобби. Я рассматриваю чтение как любимое занятие. Ему это нравилось, потому что он такой же. Наконец-то я нашла человека, который с радостью будет сидеть и молчать со мной. Нам по сути 80 лет и семь лет одновременно, и это работает очень хорошо".

Актриса в основном проживает в Лондоне, а ее муж живет в США, и она признала, что налаживание отношений на расстоянии может быть трудным, но также приносит трогательный позитив. "Да, это тяжело, но это также здорово, потому что, когда вы вместе, вы действительно цените время, которое у вас есть. Повседневные мирские дела полны радости", — поделилась актриса.

Напомним, 27 февраля сообщалось, что Аня Тейлор-Джой опубликовала фото топлес в корсете и нарвалась на критику. Актриса показала фанатам, как готовилась к пермьере "Дюна: Часть вторая" в Нью-Йорке.