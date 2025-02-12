Количество браков в Китае упало до рекордно низкого уровня: почему это плохо для КНР

Уровень бракосочетаний в Китае самый низкий с 1986 года, когда начали вести учет. Несмотря на все усилия Си Цзиньпина поднять рождаемость и возродить популярность брака.

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Количество браков в Китае упало на 20% до рекордно низкого уровня в 2024 году, поскольку молодые люди сопротивлялись попыткам правительства убедить их остепениться и завести еще детей. По данным министерства гражданских дел Китая, количество браков в Китае сократилось с 7,7 млн ​​в 2023 году до 6,1 млн в прошлом году. Эта цифра является самой низкой с момента начала учета в 1986 году. Об этом пишет The Guardian.

Данные также показали, что в 2024 году на развод подали 2,6 миллиона пар, что на 1,1% больше, чем в предыдущем году.

Китайская свадьба - очень дорогое удовольствие Фото: Douyin

Резкое падение числа бракосочетаний усилилось кратковременным подъемом в 2023 году, когда люди наверстали упущенное после нескольких лет ограничений, связанных с Covid. Также высказывались предположения, что люди избегали вступать в брак в 2024 году, поскольку это был неблагоприятный "год вдовы" по китайскому лунному календарю.

Однако общая тенденция сохранилась — упорное сопротивление попыткам правящей Коммунистической партии обратить вспять демографический спад в Китае.

"Дело не в том, что люди не хотят вступать в брак, а в том, что они не могут себе этого позволить!" — написал один из комментаторов из Чанчжоу на китайской социальной платформе Weibo, где с понедельника было зафиксировано более 46 миллионов обсуждений на эту тему.

Девушка позирует в национальной китайской одежде Фото: Weibo

Китай занимает второе место в мире по численности населения и десятилетиями в стране действовала политика одного ребенка. Но теперь, когда Китай сталкивается с сокращением и старением населения , что угрожает экономическому будущему страны, авторитарное правительство хочет, чтобы люди рожали больше детей. Но только люди этого уже не хотят.

Рождаемость тесно связана с браком в Китае, а рождение детей вне брака не поощряется традиционными ценностями и различными государственными постановлениями.

Однако десятилетия ограничений привели к тому, что сегодня все меньше людей достигают брачного возраста, а те, кто достигли его, не заинтересованы в браке или детях.

"Для многих молодых людей не вступать в брак — это активный выбор. В то же время, иметь собственный образ жизни и наслаждаться одинокой жизнью — это также весомая причина", — сказал другой комментатор на Weibo.

А еще один отметил, что современные китаянки могут содержать себя сами и не нуждаются в помощи мужчин. А одна из девушек просто отметила, что она лесбиянка, а потому никогда не выйдет замуж.

В Китае больше не хотят жениться и заводить детей Фото: acc.org

Обеспокоенность по поводу высокого уровня безработицы среди молодежи, стремительного роста стоимости жизни, образования и ухода за детьми, а также сопротивления традиционным гендерным ролям не поддается финансовым просьбам и пересмотру политики правительства.

Напомним, Коммунистическая партия Китая настолько озабочена падением рождаемости, что чиновники теперь звонят женщинам детородного возраста, убеждая их немедленно обзавестись детьми.