Кількість шлюбів у Китаї впала до рекордно низького рівня: чому це погано для КНР

Рівень одружень у Китаї найнижчий з 1986 року, коли почали вести облік. Попри всі зусилля Сі Цзіньпіна підняти народжуваність і відродити популярність шлюбу.

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Кількість шлюбів у Китаї впала на 20% до рекордно низького рівня 2024 року, оскільки молоді люди чинили опір спробам уряду переконати їх стати розсудливими і завести ще дітей. За даними міністерства цивільних справ Китаю, кількість шлюбів у Китаї скоротилася з 7,7 млн у 2023 році до 6,1 млн минулого року. Ця цифра є найнижчою з моменту початку обліку в 1986 році. Про це пише The Guardian.

Дані також показали, що 2024 року на розлучення подали 2,6 мільйона пар, що на 1,1% більше, ніж попереднього року.

Китайське весілля — дуже дороге задоволення Фото: Douyin

Різке падіння кількості одружень посилилося короткочасним підйомом у 2023 році, коли люди надолужили згаяне після кількох років обмежень, пов'язаних із Covid. Також висловлювалися припущення, що люди уникали одружуватися 2024 року, оскільки це був несприятливий "рік вдови" за китайським місячним календарем.

Однак загальна тенденція збереглася — наполегливий опір спробам правлячої Комуністичної партії повернути назад демографічний спад у Китаї.

"Річ не в тому, що люди не хочуть одружуватися, а в тому, що вони не можуть собі цього дозволити!" — написав один із коментаторів із Чанчжоу на китайській соціальній платформі Weibo, де з понеділка було зафіксовано понад 46 мільйонів обговорень на цю тему.

Дівчина позує в національному китайському одязі Фото: Weibo

Китай посідає друге місце у світі за чисельністю населення і десятиліттями в країні діяла політика однієї дитини. Але тепер, коли Китай стикається зі скороченням і старінням населення, що загрожує економічному майбутньому країни, авторитарний уряд хоче, щоб люди народжували більше дітей. Але тільки люди цього вже не хочуть.

Народжуваність тісно пов'язана зі шлюбом у Китаї, а народження дітей поза шлюбом не заохочується традиційними цінностями і різними державними постановами.

Однак десятиліття обмежень призвели до того, що сьогодні дедалі менше людей досягають шлюбного віку, а ті, хто досягли його, не зацікавлені у шлюбі чи дітях.

"Для багатьох молодих людей не вступати в шлюб — це активний вибір. Водночас, мати власний спосіб життя і насолоджуватися самотнім життям — це також вагома причина", — сказав інший коментатор на Weibo.

А ще один зазначив, що сучасні китаянки можуть утримувати себе самі й не потребують допомоги чоловіків. А одна з дівчат просто зазначила, що вона лесбійка, а тому ніколи не вийде заміж.

У Китаї більше не хочуть одружуватися і заводити дітей Фото: acc.org

Занепокоєння з приводу високого рівня безробіття серед молоді, стрімкого зростання вартості життя, освіти та догляду за дітьми, а також опору традиційним ґендерним ролям не піддається фінансовим проханням і перегляду політики уряду.

Нагадаємо, Комуністична партія Китаю настільки стурбована падінням народжуваності, що чиновники тепер дзвонять жінкам дітородного віку, переконуючи їх негайно обзавестися дітьми.