Женщина вышла замуж после того, как экстрасенс точно нарисовала ее будущего мужа

Ясновидящая предсказала, что Николь Эчеверрия встретит свою вторую половину в течение 9-13 месяцев. И это пророчество сбылось.

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В истории, напоминающей сюжет романтической сказки, поиски любви 31-летней Николь Эчеверрия завершились неожиданным успехом благодаря предсказанию медиума с платформы Etsy. Девушка, пережившая череду неудачных отношений и длительное одиночество, решила прибегнуть к помощи мистики и заказала "рисунок суженого". Об этом пишет The Mirror.

Ясновидящая предсказала, что Николь встретит свою вторую половину в течение 9-13 месяцев. И это пророчество сбылось — спустя ровно девять месяцев девушка познакомилась с 32-летним португальцем Витором Сантосом через TikTok.

"Она сказала, что это будут те отношения, которых мы оба ждали, и что он будет добрым, с выразительными чертами лица, из Средиземноморья — испанец, португалец или итальянец. Оказалось, что это было на 90 процентов точно", — поделилась Эчеверрия.

Ясновидящая предсказала, что Николь встретит свою вторую половину в течение 9-13 месяцев Фото: Instagram

Девушка призналась, что раньше разочаровалась в свиданиях и боялась, что никогда не встретит свою любовь. Однако она изменила подход: начала использовать аффирмации и закон притяжения, убеждая себя, что встретит своего единственного.

Знаковая встреча произошла в августе 2022 года, когда Витор обратил внимание на видео Николь в TikTok и написал ей. Вскоре они встретились в Португалии, а их первое свидание длилось семь часов. В ноябре они официально объявили себя парой, а в январе 2023-го Николь рассказала Витору о предсказании.

"Когда я впервые увидел этот рисунок, я был в шоке. Он действительно был похож на меня", — признался Сантос.

Теперь пара готовится к свадьбе: официальная церемония пройдет в День святого Валентина, а в августе они планируют большое торжество.

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