Жінка вийшла заміж після того, як екстрасенс точно намалювала її майбутнього чоловіка

Ясновидиця передбачила, що Ніколь Ечеверрія зустріне свою другу половину протягом 9-13 місяців. І це пророцтво збулося.

Related video

В історії, що нагадує сюжет романтичної казки, пошуки кохання 31-річної Ніколь Ечеверрія завершилися несподіваним успіхом завдяки передбаченню медіума з платформи Etsy. Дівчина, яка пережила низку невдалих стосунків і тривалу самотність, вирішила вдатися до допомоги містики і замовила "малюнок судженого". Про це пише The Mirror.

Ясновидиця передбачила, що Ніколь зустріне свою другу половину протягом 9-13 місяців. І це пророцтво збулося — рівно через дев'ять місяців дівчина познайомилася з 32-річним португальцем Вітором Сантосом через TikTok.

"Вона сказала, що це будуть ті стосунки, на які ми обидва чекали, і що він буде добрим, із виразними рисами обличчя, із Середземномор'я — іспанець, португалець чи італієць. Виявилося, що це було на 90 відсотків точно", — поділилася Ечеверрія.

Ясновидиця передбачила, що Ніколь зустріне свою другу половину протягом 9-13 місяців Фото: Instagram

Дівчина зізналася, що раніше розчарувалася в побаченнях і боялася, що ніколи не зустріне своє кохання. Однак вона змінила підхід: почала використовувати афірмації та закон тяжіння, переконуючи себе, що зустріне свого єдиного.

Знакова зустріч сталася в серпні 2022 року, коли Вітор звернув увагу на відео Ніколь у TikTok і написав їй. Незабаром вони зустрілися в Португалії, а їхнє перше побачення тривало сім годин. У листопаді вони офіційно оголосили себе парою, а в січні 2023-го Ніколь розповіла Вітору про передбачення.

"Коли я вперше побачив цей малюнок, я був у шоці. Він дійсно був схожий на мене", — зізнався Сантос.

Тепер пара готується до весілля: офіційна церемонія відбудеться в День святого Валентина, а в серпні вони планують урочисте свято.

Раніше Фокус повідомляв, що модель шокувала чоловіків незвичайними правилами. Яна Працерес вважає, що стосунки мають приносити користь обом партнерам, і очікує, що її обранець не тільки поважатиме її бажання, а й вкладатиметься в їхній спільний розвиток.

Також стало відомо, що жінка переконала чоловіка продати нирку, щоб забрати гроші та втекти з коханцем. Дружина протягом кількох місяців вмовляла чоловіка пожертвувати орган заради майбутньої їхньої дитини. Чоловік довірив своїй супутниці суму в 1 мільйон рупій, але незабаром пошкодував про це.