"Сильная связь": астролог проанализировала натальные карты короля Чарльза и королевы Камиллы

По словам Лизы Стардаст, знаки зодиака королевской четы показывают, что они "принимают друг друга такими, какие они есть". Она считает, что у пары очень гармоничные отношения.

Related video

Астролог и автор бестселлеров Лиза Стардаст проанализировала роман короля Чарльза ІІІ и королевы Камиллы на протяжении многих лет и рассказала, что говорят звезды об их истории любви и дальнейших отношениях, сообщает Рeople.

Чарльз и Камилла впервые встретились в 1970 году, но первоначально планировали связали себя узами брака с принцессой Дианой и Эндрю Паркером Боулз соответственно. Оба брака закончились разводом, отчасти из-за широко разрекламированного романа Камиллы и Чарльза на протяжении 80-х годов.

В феврале 2005 года они объявили о помолвке, а 9 апреля 2005 года поженились.

Свадьба принца Чарльза и Камиллы Фото: Getty Images

Знаменитый астролог Лиза Стардаст проанализировала натальные карты короля Чарльза и королевы Камиллы, чтобы предсказать дальнейшее развитие их отношений. Король Чарльз, родившийся 14 ноября 1948 года, — Скорпион, а королева Камилла, родившаяся 17 июля 1947 года, — Рак. Примечательно, что они оба являются водными знаками. По словам астролога, это означает, что "они обладают чрезвычайно интуитивными, чувствительными и творческими качествами".

Совместимость пары основана на расположении планет

Стардаст считает, поскольку король Чарльз и королева Камилла являются водными знаками, у них, естественно, много общего, включая интересы в "искусстве, общении и глубоком понимании друг друга на личном уровне". Что действительно интересно, в их астрологических картах, так это связь между Нептуном и Венерой.

Король Чарльз и королева Камилла Фото: Getty Images

"Нептун — это планета, которая представляет безусловную и бесконечную заботу о других, а Нептун Камиллы уравновешен с Венерой Чарльза, планетой любви, в Весах. Это означает, что они заботятся друг о друге духовно, без всякого осуждения. Они принимают друг друга такими, какие они есть, и дарят друг другу любовь и привязанность", — отметила Лиза.

Романтическая совместимость короля Чарльза и королевы Камиллы

Стардаст отмечает, что астрологическое положение звезд пары "предполагает сильное влечение друг к другу". Карл — личность, ориентированная на отношения, и предпочитает "плавно разрешать конфликты". Между тем, Венера королевы Камиллы в Раке "позволяет ей установить глубокую и интимную связь с любимым человеком и оставаться ему верной". Астролог считает, что "положение планет указывает на то, что их всегда будет тянуть друг к другу, что мы и наблюдаем на протяжении многих лет".

Фото: Getty Images

Совместимость в общении короля Чарльза и королевы Камиллы

По словам Лизы, Чарльз и Камилла "разделяют сильную связь, превосходящую слова и общение", отмечая, что "их связь в прошлой жизни обозначена Северным Узлом Судьбы в карте Камиллы, который соединяется с Луной в Тельце короля Чарльза. Их любовь с первого взгляда очевидна. Их интуитивные отношения еще больше укрепляются гармонизацией их знаков Меркурия с водными знаками, Раком и Скорпионом", — объяснила Стардаст.

Король Чарльз ІІІ с женой Камиллой Фото: Getty Images

Также она отметила, что "они разделяют многие философские взгляды и любят обсуждать свои точки зрения". Их знаки показывают, что в браке Чарльз и Камилла "охотно стремятся понять точки зрения друг друга и объяснить свои убеждения. Они спорят, но переводят все в юмор, что является свидетельством прочности отношений".

Карьера и финансовая совместимость

Что касается карьеры, то король Чарльз и королева Камилла "оба полны решимости помогать друг другу расти и развиваться". "Соединение Юпитера Камиллы с Солнцем Чарльза в Скорпионе показывает, что она всегда будет поддерживать и поощрять развитие короля. Аналогично, Плутон и Лев Чарльза, в союзе с ее натальным Сатурном во Льве, позволяют предположить, что они являются могущественным дуэтом и призваны править вместе", — отметила астролог.

Король и королева Великобритании Фото: Getty

Напомним, 15 марта Фокус писал о 15 малоизвестных фактах о короле Чарльзе ІІІ. Прежде чем стать королем, Чарльз дольше всех в британской истории, в течение 70 лет, готовился к роли монарха. В его биографии есть совершенно неожиданные факты.