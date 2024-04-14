"Сильний зв'язок": астролог проаналізувала натальні карти короля Чарльза і королеви Камілли

За словами Лізи Стардаст, знаки зодіаку королівського подружжя показують, що вони "приймають одне одного такими, якими вони є". Вона вважає, що у пари дуже гармонійні стосунки.

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Астрологиня й авторка бестселерів Ліза Стардаст проаналізувала роман короля Чарльза ІІІ і королеви Камілли впродовж багатьох років і розповіла, що говорять зірки про їхню історію кохання і подальші стосунки, повідомляє Рeople.

Чарльз і Камілла вперше зустрілися 1970 року, але спочатку планували зв'язати себе узами шлюбу з принцесою Діаною і Ендрю Паркером Боулзом відповідно. Обидва шлюби закінчилися розлученням, почасти через широко розрекламований роман Камілли і Чарльза протягом 80-х років.

У лютому 2005 року вони оголосили про заручини, а 9 квітня 2005 року одружилися.

Весілля принца Чарльза і Камілли Фото: Getty Images

Знаменитий астролог Ліза Стардаст проаналізувала натальні карти короля Чарльза і королеви Камілли, щоб передбачити подальший розвиток їхніх стосунків. Король Чарльз, народжений 14 листопада 1948 року, — Скорпіон, а королева Камілла, яка народилася 17 липня 1947 року, — Рак. Примітно, що вони обидва є водними знаками. За словами астролога, це означає, що "вони володіють надзвичайно інтуїтивними, чутливими і творчими якостями".

Сумісність пари заснована на розташуванні планет

Стардаст вважає, оскільки король Чарльз і королева Камілла є водними знаками, у них, природно, багато спільного, включно з інтересами в "мистецтві, спілкуванні та глибокому розумінні одне одного на особистому рівні". Що дійсно цікаво, в їхніх астрологічних картах, так це зв'язок між Нептуном і Венерою.

Король Чарльз і королева Камілла Фото: Getty Images

"Нептун — це планета, яка представляє безумовну і нескінченну турботу про інших, а Нептун Камілли врівноважений з Венерою Чарльза, планетою любові, у Терезах. Це означає, що вони піклуються одне про одного духовно, без жодного осуду. Вони приймають одне одного такими, якими вони є, і дарують одне одному любов і прихильність", — зазначила Ліза.

Романтична сумісність короля Чарльза і королеви Камілли

Стардаст зазначає, що астрологічний стан зірок пари "передбачає сильний потяг одне до одного". Карл — особистість, орієнтована на стосунки, і вважає за краще "плавно вирішувати конфлікти". Тим часом Венера королеви Камілли в Раку "дає їй змогу встановити глибокий та інтимний зв'язок із коханою людиною і залишатися їй вірною". Астролог вважає, що "положення планет вказує на те, що їх завжди буде тягнути одна до одної, що ми і спостерігаємо протягом багатьох років".

Фото: Getty Images

Сумісність у спілкуванні короля Чарльза і королеви Камілли

За словами Лізи, Чарльз і Камілла "поділяють сильний зв'язок, що перевершує слова і спілкування", зазначаючи, що "їхній зв'язок у минулому житті позначений Північним Вузлом Долі в карті Камілли, який з'єднується з Місяцем у Тельці короля Чарльза. Їхнє кохання з першого погляду очевидне. Їхні інтуїтивні стосунки ще більше зміцнюються гармонізацією їхніх знаків Меркурія з водними знаками, Раком і Скорпіоном", — пояснила Стардаст.

Король Чарльз ІІІ з дружиною Каміллою Фото: Getty Images

Також вона зазначила, що "вони поділяють багато філософських поглядів і люблять обговорювати свої точки зору". Їхні знаки показують, що в шлюбі Чарльз і Камілла "залюбки прагнуть зрозуміти точки зору одне одного і пояснити свої переконання. Вони сперечаються, але переводять усе в гумор, що є свідченням міцності стосунків".

Кар'єра та фінансова сумісність

Що стосується кар'єри, то король Чарльз і королева Камілла "обидва сповнені рішучості допомагати один одному рости і розвиватися". "Поєднання Юпітера Камілли із Сонцем Чарльза в Скорпіоні показує, що вона завжди буде підтримувати і заохочувати розвиток короля. Аналогічно, Плутон і Лев Чарльза, у союзі з її натальним Сатурном у Леві, дають змогу припустити, що вони є могутнім дуетом і покликані правити разом", — зазначила астрологиня.

Король і королева Великої Британії Фото: Getty

Нагадаємо, 15 березня Фокус писав про 15 маловідомих фактів про короля Чарльза ІІІ. Перш ніж стати королем, Чарльз найдовше в британській історії, протягом 70 років, готувався до ролі монарха. У його біографії є абсолютно несподівані факти.