"Пошел грызть гранит науки": известный украинский певец отдал сына в японскую школу (фото)

Музыкант с начала войны выезжает за границу. Учебный год в Японии начинается с апреля, а первый класс мальчика отвела мама.

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Украинский певец, фронтмен и продюсер группы "Без Обмежень", Сергей Танчинец поделился радостной новостью. На своей странице в Instagram артист рассказал, что его 6-летний сын Лукьян пошел в первый класс в Японии.

В стране учебный год начинается именно весной, в апреле месяце. Музыкант поделился, что Лукьян кажется еще таким маленьким мальчиком, но уже учится в первом классе. Сергей также опубликовал фотографии, на которых сын впервые направлялся в школу. "Мойозиво" пошел "грызть гранит науки". Первый день школы. Первый класс!" – подписал свой пост Танчинец.

Певец не смог присутствовать на таком значимом событии в жизни ребенка. В первый класс Лукьяна отвела мама. Музыкант с начала войны выезжает за границу только на участие в благотворительных концертах.

Фанаты лидера группы в комментариях поддержали Сергея и пожелали Лукьяну успехов в учебе: "Красавчик. Искренние поздравления, успехов вашему школьницу", "Уже школьник Мойозиво, Ваша маленькая копия. Счастливых и интересных школьных лет", "Удачи в обучении и интересной школьной жизни!", "Только приятных впечатлений от школьной жизни", "Еще одна ступенька в жизни ребенка. Желаю вдохновения Мойозиву", "Представляю, как папа гордится! Пусть ему будет интересно и легко на новом пути".

Напомним, 11 апреля сообщалось, что певица Екатерина Бужинская показала подросших двойняшек. Семья проживает в солнечной Болгарии.