12 апреля 2024 года: Василия Исповедника — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя заводить новые знакомства и убирать дома. Идет дождь — начало мая будет таким же.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память Василия Исповедника. Они был епископом в городе Пария в VIII веке. Прославился Василий как защитник христианства, за что его изгнали и он провел большую часть своей жизни в нищите до самой смерти.

Также 12 апреля — День работников ракетно-космической отрасли Украины.

Что нельзя делать 12 апреля:

заводить новые знакомства;

убирать дома;

обрезать ногти;

нянчить чужих детей.

Народные приметы и поверья:

идет дождь — начало мая будет таким же;

сухой день – к засушливому лету;

слепой дождь – будет богатый урожай.

День ангела празднуют:

Василий, Давид, Иван, Исаак.

Родились сегодня:

1933 год — Монсеррат Кабалье, испанская каталонская оперная певица (сопрано).

1947 год — Дэвид Леттерман, американский комик, телеведущий.

Также в этот день:

1857 год — Гюстав Флобер публикует роман "Госпожа Бовари";

1955 год — вакцина от полиомиелита, разработанная доктором Джонасом Солком, объявлена безопасной и эффективной;

1970 год — на сцене Национальной оперы Украины дает свой первый концерт Оркестр Народных Инструментов Украины;

1992 год — в Марн-ла-Валле под Парижем открывается Диснейленд.