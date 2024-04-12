12 апреля 2024 года: Василия Исповедника — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя заводить новые знакомства и убирать дома. Идет дождь — начало мая будет таким же.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память Василия Исповедника. Они был епископом в городе Пария в VIII веке. Прославился Василий как защитник христианства, за что его изгнали и он провел большую часть своей жизни в нищите до самой смерти.
Также 12 апреля — День работников ракетно-космической отрасли Украины.
Что нельзя делать 12 апреля:
- заводить новые знакомства;
- убирать дома;
- обрезать ногти;
- нянчить чужих детей.
Народные приметы и поверья:
- идет дождь — начало мая будет таким же;
- сухой день – к засушливому лету;
- слепой дождь – будет богатый урожай.
День ангела празднуют:
Василий, Давид, Иван, Исаак.
Родились сегодня:
1933 год — Монсеррат Кабалье, испанская каталонская оперная певица (сопрано).
1947 год — Дэвид Леттерман, американский комик, телеведущий.
Также в этот день:
1857 год — Гюстав Флобер публикует роман "Госпожа Бовари";
1955 год — вакцина от полиомиелита, разработанная доктором Джонасом Солком, объявлена безопасной и эффективной;
1970 год — на сцене Национальной оперы Украины дает свой первый концерт Оркестр Народных Инструментов Украины;
1992 год — в Марн-ла-Валле под Парижем открывается Диснейленд.