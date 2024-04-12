Джамала, ведущая "Танцев со звездами" и звезда "МастерШеф": кто из знаменитостей вскоре станет мамой

В 2024 стать мамами готовятся певица Джамала, ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онофрийчук, блогер и звезда "Мастер Шеф" Даша Евтух, а также Наталья Татаринцева — жена хореографа Евгения Кота. Звездные мамы по-разному готовятся к появлению своих детей на свет, но одинаково переживают приятные эмоции, связанные с беременностью.

Related video

Украинские знаменитости, невзирая на российско-украинскую войну, продолжают жить своей привычной жизнью и готовятся к пополнению в семьях. Фокус собрал информацию о знаменитых и звездных парах, которые в 2024 году готовятся стать родителями.

Джамала

Одна из таких звезд — 40-летняя певица Джамала, которая станет многодетной мамой в 2024 году. Она уже воспитывает двух сыновей и вскоре отныне станет мамой еще для одного мальчика. Джамала призналась, что третьего ребенка планирует рожать в Украине. У нее будут партнерские роды на которых будет присутствовать муж.

Джамала вскоре отныне станет мамой еще для одного мальчика Фото: Джамала/ Instagram

Иванна Онуфрийчук

Другой звездой, заявившей о своей беременности, является 37-летняя телеведущая Иванна Онуфрийчук. Она ждет своего первого ребенка и с радостью делится особыми моментами своего состояния с поклонниками. Ведущая "Танцев со звездами" сейчас проживает в Швейцарии и пытается успеть закончить все дела до родов.

"Мы с мужем невероятно счастливы, ведь это была наша мечта — стать родителями. И уже сейчас, хоть ребенок еще не родился, я чувствую тесную связь с ним", — поделилась Онофрийчук.

Иванна Онофрийчук сейчас проживает в Швейцарии и пытается успеть закончить все дела до родов Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk/

Наталья Татаринцева

Хореограф Наталья Татаринцева вместе со своим супругом Евгением Котом — это пара, которая с нетерпением ожидает своего первого ребенка. Это особенная радость для пары, поскольку они долго пытались забеременеть. Им ставили диагноз бесплодия, но они никогда не отчаивались и всегда верили, что их планы осуществятся.

По словам танцовщицы все это время она не теряла веру, ведь самой большой ее поддержкой стал муж, который ее поддержал. Каждый раз, когда Наталья видела отрицательный тест на беременность, она очень плакала, однако все эти разы Евгений говорил, что у них есть множество способов иметь ребенка. Именно поддержка мужа не давала Наталье отчаяться.

Хореограф Наталья Татаринцева вместе со своим супругом Евгением Котом — это пара, которая с нетерпением ожидает своего первого ребенка Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/

Даша Евтух

Украинская блогерша Даша Евтух, которая стала известна после участия в "МастерШеф", также ожидает появления своего первого ребенка. Она вышла замуж в августе прошлого года, а уже в январе этого года сообщила радостное известие.

Даша Евтух с мужем также ожидают в этом году пополнение в семье Фото: dashaevtukh__official/ Instagram

Напомним, в начале апреля стало известно, что Бьянка Цензори хочет родить ребенка от Канье Уэста. Друг пары считает, что вскоре в семье может произойти пополнение. Впрочем, беременность не станет помехой для эпатажных выходов австралийки.

Также мы писали о том, где будет рожать беременная Джамала. Певица не поедет рожать своего третьего ребенка за границу. Кроме того Джамала хочет, чтобы на родах присутствовал ее муж Бекир, как это и было, когда рождались ее старшие сыновья.