Джамала, ведуча "Танців з зірками" і зірка "МайстерШеф": хто зі знаменитостей незабаром стане мамою

У 2024 стати мамами готуються співачка Джамала, ведуча "Танців з зірками" Іванна Онофрійчук, блогерка і зірка "МайстерШеф" Даша Євтух, а також Наталя Татаринцева — дружина хореографа Євгена Кота. Зіркові мами по-різному готуються до появи своїх дітей на світ, але однаково переживають приємні емоції, пов'язані з вагітністю.

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Українські знаменитості, незважаючи на російсько-українську війну, продовжують жити своїм звичним життям і готуються до поповнення в сім'ях. Фокус зібрав інформацію про знамениті та зіркові пари, які у 2024 році готуються стати батьками.

Джамала

Одна з таких зірок — 40-річна співачка Джамала, яка стане багатодітною мамою у 2024 році. Вона вже виховує двох синів і незабаром відтепер стане мамою ще для одного хлопчика. Джамала зізналася, що третю дитину планує народжувати в Україні. У неї будуть партнерські пологи на яких буде присутній чоловік.

Джамала незабаром відтепер стане мамою ще для одного хлопчика Фото: Джамала/ Instagram

Іванна Онуфрійчук

Іншою зіркою, яка заявила про свою вагітність, є 37-річна телеведуча Іванна Онуфрійчук. Вона чекає на свою першу дитину і з радістю ділиться особливими моментами свого стану з шанувальниками. Ведуча "Танців з зірками" зараз проживає у Швейцарії та намагається встигнути закінчити всі справи до пологів.

"Ми з чоловіком неймовірно щасливі, адже це була наша мрія — стати батьками. І вже зараз, хоч дитина ще не народилася, я відчуваю тісний зв'язок із нею", — поділилася Онофрійчук.

Іванна Онофрійчук зараз проживає у Швейцарії і намагається встигнути закінчити всі справи до пологів Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk/

Наталія Татаринцева

Хореограф Наталя Татаринцева разом зі своїм чоловіком Євгеном Котом — це пара, яка з нетерпінням чекає на свою першу дитину. Це особлива радість для пари, оскільки вони довго намагалися завагітніти. Їм ставили діагноз безпліддя, але вони ніколи не впадали у відчай і завжди вірили, що їхні плани здійсняться.

За словами танцівниці весь цей час вона не втрачала віру, адже найбільшою її підтримкою став чоловік, який її підтримав. Щоразу, коли Наталя бачила негативний тест на вагітність, вона дуже плакала, проте всі ці рази Євген говорив, що в них є безліч способів мати дитину. Саме підтримка чоловіка не давала Наталії зневіритися.

Хореограф Наталя Татаринцева разом зі своїм чоловіком Євгеном Котом — це пара, яка з нетерпінням чекає на свою першу дитину Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/

Даша Євтух

Українська блогерка Даша Євтух, яка стала відома після участі в "МайстерШеф", також очікує на появу своєї першої дитини. Вона вийшла заміж у серпні минулого року, а вже в січні цього року повідомила радісну звістку.

Даша Євтух із чоловіком також очікують цього року на поповнення в родині Фото: dashaevtukh__official/ Instagram

Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що Б'янка Цензорі хоче народити дитину від Каньє Веста. Друг пари вважає, що незабаром у родині може відбутися поповнення. Втім, вагітність не стане на заваді для епатажних виходів австралійки.

Також ми писали про те, де народжуватиме вагітна Джамала. Співачка не поїде народжувати свою третю дитину за кордон. Крім того Джамала хоче, щоб на пологах був присутній її чоловік Бекір, як це і було, коли народжувалися її старші сини.