Умер известный итальянский дизайнер Роберто Кавалли (фото)

У модельера остался двухлетний сын от последнего брака. Кроме этого, Кавалли имеет еще пятеро детей от предыдущих отношений.

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Умер известный итальянский дизайнер и основатель дома мод Роберто Кавалли. Событие случилось сегодня, 12 апреля, пишет издание Corriere della Sera.

Известно, что Роберто Кавалли умер во Флоренции на 84-м году жизни. В последнее время мужчина сильно болел. Однако, что именно повлекло смерть Роберто пока не известно.

Отметим, что последние годы жизни модельер провел рядом с 37-летней шведской моделью Сандрой Нильссон, которая в марте 2023 года родила дизайнеру шестого ребенка.

Из биографических сведений дизайнера известно, что Кавалли родился во Флоренции 15 ноября 1940 года. В детстве он остался сиротой: его отец был убит во время нацистского рейда на площади Кастель Нуово Саббиони (Ареццо). Все это произошло на глазах у Роберто, именно поэтому до 20 лет он заикался и имел много трудностей с концентрацией, но ему удалось закончить Флорентийскую академию. С юных лет у него была большая страсть сначала к искусству, потом к фотографии и, к моде.

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В семидесятых годах он запатентовал процесс печати на коже и начал создавать пэчворки материалов и цветов. В 1970 году он представил свою первую коллекцию на парижском показе prêt-à-porter.

Он открыл небольшой магазин в Сен-Тропе, где продавал подержанные и переработанные джинсы в собственном стиле. Во второй половине 1990-х годов одежда Роберто продавалась в 36 странах мира. Его животные принты, парча и кожаные вставки стали мгновенно узнаваемыми. Платья с леопардовым принтом, зеброй или тигром стали его фирменным знаком.

Роберто Кавалли Фото: twitter.com/rcavalli

Команда модного дома Roberto Cavalli о смерти Роберто Кавалли

На официальной странице модного дома Роберто Кавалли также появилась официальная информация о смерти дизайнера.

"Дорогой Роберто, возможно, ты физически больше не с нами, но я знаю, что всегда буду чувствовать твой дух со мной. Это самая большая честь в моей карьере работать согласно твоему наследию и создавать бренд, который ты основал с таким видением и стилем. Покойся с миром, по тебе будут скучать, и тебя любят так много, что твое имя будет продолжать жить, будучи маяком вдохновения для других, и особенно для меня", — написал креативный директор Roberto Cavalli с октября 2020 года Фаусто Пуглиси.

Генеральный директор Roberto Cavalli Серджио Аццолари также написал официальное сообщение о смерти их основателя: "Компания Roberto Cavalli выражает соболезнования по поводу потери семьи господина Кавалли. Его наследие остается постоянным источником вдохновения".

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