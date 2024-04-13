Неделя австрийского кино 2024: Анна Завальская и Наталья Бабенко посетили открытие (фоторепортаж)

Украинские медийные личности, знаменитости и зарубежные дипломаты собрались на вечеринке по случаю старта 12-й Недели австрийского кино в столице.

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В киевском старинном кинотеатре "Жовтень" состоялась вечеринка по случаю официального открытия 12-го фестиваля "Неделя австрийского кино" при поддержке посольства Республики Австрия в Украине. Фокус побывал на событии.

Старт кинофестиваля ознаменовался просмотром драматической ленты "Целая Жизнь" Ганса Штайнбихлера, экранизации одноименного романа Роберта Зиталера. Холл кинотеатра был декорирован в виде входа в венский дворец Бельведер.

Соня Забуга

Гостями открытия стали актрисы Римма Зюбина, Наталья Бабенко, певица Анна Завальская, заместитель Министра культуры Тарас Шевченко, блогер Марина Теплова, блогеры Степан Ераносян, Максим Киреев, соосновательница и СЕО Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская, продюсер Алексей Гладушевский, Яна Алтухова, ведущая телеканала "Киев" Олеся Турчин, звездный визажист Ксения Вовк, соосновательница Анна Малиновская, дизайнер и стилист Анжела Чигрин, шеф-редактор Marie Claire Ирина Татаренко, кинокритик Дмитрий Сидоренко, шеф-редактор ELLE Украина Соня Забуга и другие.

Римма Зюбина

Также к событию присоединились дипломаты европейских стран, а именно: Онтал Гейзер, Посол Венгрии в Украине, Валериу Киверь, Посол Республики Молдова в Украине, Елена Летисия Тереса Микусински, Посол Аргентинской Республики в Украине, Радек Пех, Посол Чехии в Украине.

Неделя австрийского кино ежегодно проходит в Украине уже более 11 лет. Исключением стал лишь 2022 год из-за полномасштабного вторжения России.

Гюнтер Маер

Торжественное открытие кинофестиваля отметил Посол Республики Австрия в Украине и обратился к зрителям с торжественной речью.

Ирина Данилевская

Ирина Татаренко

Анна Малиновская

Олексо Гладушевский

Арад Бенкьо

Анна Завальская

Катя Тейлор

Наталья Бабенко

Макс Киреев

Яна Алтухова

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