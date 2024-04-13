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Неделя австрийского кино 2024: Анна Завальская и Наталья Бабенко посетили открытие (фоторепортаж)

Ирина Данилевская фото 2024
Фото: Фотограф: Настя Теликова | Ирина Данилевская

Украинские медийные личности, знаменитости и зарубежные дипломаты собрались на вечеринке по случаю старта 12-й Недели австрийского кино в столице.

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В киевском старинном кинотеатре "Жовтень" состоялась вечеринка по случаю официального открытия 12-го фестиваля "Неделя австрийского кино" при поддержке посольства Республики Австрия в Украине. Фокус побывал на событии.

Старт кинофестиваля ознаменовался просмотром драматической ленты "Целая Жизнь" Ганса Штайнбихлера, экранизации одноименного романа Роберта Зиталера. Холл кинотеатра был декорирован в виде входа в венский дворец Бельведер.

Соня Забуга Fullscreen
Соня Забуга

Гостями открытия стали актрисы Римма Зюбина, Наталья Бабенко, певица Анна Завальская, заместитель Министра культуры Тарас Шевченко, блогер Марина Теплова, блогеры Степан Ераносян, Максим Киреев, соосновательница и СЕО Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская, продюсер Алексей Гладушевский, Яна Алтухова, ведущая телеканала "Киев" Олеся Турчин, звездный визажист Ксения Вовк, соосновательница Анна Малиновская, дизайнер и стилист Анжела Чигрин, шеф-редактор Marie Claire Ирина Татаренко, кинокритик Дмитрий Сидоренко, шеф-редактор ELLE Украина Соня Забуга и другие.

Римма Зюбина Fullscreen
Римма Зюбина

Также к событию присоединились дипломаты европейских стран, а именно: Онтал Гейзер, Посол Венгрии в Украине, Валериу Киверь, Посол Республики Молдова в Украине, Елена Летисия Тереса Микусински, Посол Аргентинской Республики в Украине, Радек Пех, Посол Чехии в Украине.

Неделя австрийского кино ежегодно проходит в Украине уже более 11 лет. Исключением стал лишь 2022 год из-за полномасштабного вторжения России.

Гюнтер Маер Fullscreen
Гюнтер Маер

Торжественное открытие кинофестиваля отметил Посол Республики Австрия в Украине и обратился к зрителям с торжественной речью.

Ирина Данилевская Fullscreen
Ирина Данилевская
Ирина Татаренко Fullscreen
Ирина Татаренко
Анна Малиновская Fullscreen
Анна Малиновская
Олексо Гладушевский Fullscreen
Олексо Гладушевский
Арад Бенкьо Fullscreen
Арад Бенкьо
Анна Завальская Fullscreen
Анна Завальская
Катя Тейлор Fullscreen
Катя Тейлор
Наталья Бабенко Fullscreen
Наталья Бабенко
Макс Киреев Fullscreen
Макс Киреев
Яна Алтухова Fullscreen
Яна Алтухова
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Ранее Фокус писал о премьере фильма об Эми Уайнхаус.