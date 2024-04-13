Тиждень австрійського кіно 2024: Анна Завальська та Наталія Бабенко відвідали відкриття (фоторепортаж)
Українські медійні особистості, знаменитості та закордонні дипломати зібралися на вечірці з нагоди старту 12-го Тижня австрійського кіно в столиці.
У київському старовинному кінотеатрі "Жовтень" відбулася вечірка з нагоди офіційного відкриття 12-го фестивалю "Тиждень австрійського кіно" за підтримки посольства Республіки Австрія в Україні. Фокус побував на події.
Старт кінофестивалю ознаменувався переглядом драматичної стрічки "Ціле Життя" Ганса Штайнбіхлера, екранізації однойменного роману Роберта Зіталера. Хол кінотеатру був декорований у вигляді входу до віденського палацу Бельведер.
Гостями відкриття стали акторки Римма Зюбіна, Наталя Бабенко, співачка Ганна Завальська, заступник Міністра культури Тарас Шевченко, блогерка Марина Теплова, блогери Степан Єраносян, Максим Кірєєв, співзасновниця і СЕО Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська, продюсер Олексій Гладушевський, Яна Алтухова, ведуча телеканалу "Київ" Олеся Турчин, зоряна візажистка Ксенія Вовк, співзасновниця Ганна Маліновська, дизайнерка і стилістка Анжела Чигрин, шеф-редакторка Marie Claire Ірина Татаренко, кінокритик Дмитро Сидоренко, шеф-редакторка ELLE Україна Соня Забуга та інші.
Також до події долучилися дипломати європейських країн, а саме: Онтал Гейзер, Посол Угорщини в Україні, Валеріу Ківерь, Посол Республіки Молдова в Україні, Елена Летісія Тереса Мікусінскі, Посол Аргентинської Республіки в Україні, Радек Пех, Посол Чехії в Україні.
Тиждень австрійського кіно щорічно проходить в Україні вже понад 11 років. Винятком став лише 2022 рік через повномасштабне вторгнення Росії.
Урочисте відкриття кінофестивалю відзначив Посол Республіки Австрія в Україні та звернувшись до глядачів з урочистою промовою.
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