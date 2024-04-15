15 апреля 2024 года: апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя причинять насекомым вред и доверять кому-то свои секреты. Ясный день и пасмурный вечер – погода скоро ухудшится.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима. Они часто находились в окружении апостолов Петра и Павла — Аристарх, например, служил у Павла, а затем стал епископом города Анамея, Пуд был Римским сенатором и часто принимал у себя Петра и Павла, а Трофим часто сопровождал апостолов в путешествиях. Все они вели благочестивую жизнь, за что были замучены, когда императором стал Нерон.
Также 15 апреля — День работников уголовного розыска в Украине.
Что нельзя делать 15 апреля:
- причинять вред насекомым;
- перерабатывать;
- ломать ветки деревьев;
- доверять кому-то свои секреты.
Народные приметы и поверья:
- ясный день и пасмурный вечер – погода скоро ухудшится;
- в дом залетела пчела – ждите хорошую новость;
- пчелы летают у цветов и деревьев — будет хорошая погода, а если прячутся в ульи — ждите дождь;
- вишня отцвела — больше не будет мороза.
День ангела празднуют:
Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Лукьян, Мстислав, Савва, Трофим.
Родились в этот день:
1452 год — Леонардо да Винчи, итальянский художник, скульптор, архитектор, ученый, инженер;
1949 год — Алла Пугачева, певица, композитор, продюсер, эстрадный режиссер, народная артистка СССР;
1990 год — Эмма Уотсон, британская актриса (роль Гермионы в фильмах о Гарри Поттере и др.), фотомодель;
1987 год – Александр Гвоздик, украинский профессиональный боксер в полутяжелом весе.
Также в этот день:
1540 год — основание города Тернополь;
1912 год — в Атлантическом океане после столкновения с айсбергом полностью утонул лайнер "Титаник";
2000 год — на Северном полюсе приземлились 22 украинских парашютиста;
2019 год – пожар в Соборе Парижской Богоматери.