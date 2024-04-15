122 года со дня гибели "Титаника": как выглядел легендарный лайнер в разрезе (видео)

Автор видео воссоздал мельчайшие детали лайнера, который утонул 122 года назад. Он показал все 10 палуб корабля.

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Американский аниматор Джаред Оуэн на своем YouTube-канале с 3D-анимацией опубликовал видео, в котором показал поперечный разрез "Титаника", затонувшего в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года в Северной Атлантике.

Это самый известный лайнер в истории, затонувший от айсберга во время своего первого и единственного путешествия через океан.

Оуэн воссоздал судно еще до его гибели, и этот ролик может стать полезным австралийскому миллиардеру Клайву Палмеру, который пообещал воссоздать знаменитый корабль ориентировочной стоимостью в миллиард фунтов стерлингов.

"Титаник II", который будет готов к 2027 году, будет точно имитировать характеристики оригинального корабля, включая современные системы навигации и безопасности.

Оуэн описывает Титаник как "по-прежнему самый известный корабль".

"Когда закончили строить "Титаник", это был самый большой корабль в мире. Корабль был спроектирован и построен более 100 лет назад, а это означает отсутствие компьютеров и программного обеспечения для 3D-проектирования. Все это было спроектировано вручную. Для меня это невероятная инженерия и мастерство", – говорит автор.

В своей работе Джаред опирался на многочисленные источники, в том числе на National Geographic, справочный сайт Энциклопедии Титаника и издание "Титаника" из серии книг "Руководство Хейнса". Затем он использовал Blender, программу для создания 3D-контента с открытым исходным кодом, чтобы воссоздать "Титаник" в цифровой форме.

Он показал все 10 палуб "Титаника", включая шлюпочную палубу на самом верху, где размещалось большинство спасательных шлюпок корабля.

Сразу под шлюпочной палубой находилась палуба А, также называемая прогулочной палубой, которая также предназначалась исключительно для первого класса. Прогулочная палуба, занимающая большую часть всей длины корабля, предоставляла больше открытого пространства для прогулок и наслаждения морским воздухом.

Прямо в самом низу находилась верхняя палуба, на которой располагались двигатели и котельные отделения, и она была первой затоплена при столкновении корабля с айсбергом.

Оуэн раскрыл секреты конструкции корабля, в том числе малоизвестный факт о четвертой и последней трубе с черным наконечником.

"Используются только три трубы. Четвертая была добавлена для красоты. Строители думали, что с четвертой он может показаться более мощным, однако эта четвертая труба по-прежнему полезна для вентиляции внизу", – говорит он.

Еще один интересный факт заключается в том, что на "Титанике" на самом деле было две большие лестницы, обе из которых были предназначены только для пассажиров первого класса.

"Передняя" парадная лестница с богато украшенной резной дубовой настенной панелью с часами в центре находилась ближе к передней части, между первой и второй трубами, а "кормовая" парадная лестница – ближе к задней части, между третьей и четвертой трубами.

Тренажерный зал с самым современным оборудованием того времени, таким как гребной тренажер и механические велосипеды, был возле парадной лестницы. На судне находились корты для сквоша, турецкая баня, парикмахерская, а также первый бассейн на борту корабля.

По данным Смитсоновского национального почтового музея, на борту "Титаника" находилось от шести до девяти миллионов предметов, направлявшихся в Нью-Йорк. Вся почта "Титаника" была потеряна, когда корабль затонул около 2:20 ночи 15 апреля 1912 года – примерно через два часа 40 минут после столкновения с айсбергом.

В результате трагического затопления погибло примерно 1517 из 2224 человек, находившихся на борту, из которых чуть более 700 были пассажирами третьего класса.

Останки "Титаника" сейчас лежат на морском дне примерно в 350 морских милях от побережья Ньюфаундленда, Канада, на глубине около 3810 метров.

Ранее Фокус писал, что дверь "Титаника", спасшая главную героиню одноименного фильма, была продана за $718 тысяч.