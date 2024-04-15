22 карата: Никола Кохлан продемонстрировала необычный наряд с позолоченным корсетом (фото)

Актриса "Бриджертонов" блистала на пресс-туре в столице Великобритании. Шикарный корсет был создан вручную в студии бренда Misho.

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Ирландская актриса Никола Кохлан в преддверии старта третьего сезона сериала Netflix "Бриджертоны" во время проведения пресс-тура в Лондоне 13 апреля вышла в необычном наряде от креативного ювелирного бренда Misho. Знаменитость на своей странице в Instagram поделилась с поклонниками несколькими фотографиями.

Никола, воплотившая на экране Пенелопу Фезерингтон, для мероприятия выбрала кастомное черное атласное платье с открытыми плечами, отрезными рукавами и позолоченным корсетом, созданное дизайнером Сухани Парекх. Уникальный корсет был изготовлен в студии бренда Misho в Мумбаи вручную из бронзы и покрыт 22-каратным золотом. На его создание понадобился целый месяц.

Свой образ 37-летняя актриса дополнила золотым ожерельем с анатомическим сердцем, которое символизирует будущую историю любви героини Кохлан в сериале. Под наряд она обула черные замшевые туфли на высоких каблуках. Никола нанесла сияющий макияж, подчеркнув глаза черной подводкой и накрасила губы коралловой помадой. Светлые длинные волосы мягкими волнами ниспадали ей на плечи.

"Вдохновленный персонажем Николы из любимого шоу, лиф украшает форма сердца и является современной скульптурной интерпретацией путешествия Пенелопы Фезерингтон с любовью и поиском себя в этом сезоне", – говорится на официальной странице бренда в Instagram.

Также на мероприятии присутствовал Люк Ньютон — британский актер, который сыграл роль Колина Бриджертона. Для своего выхода Люк выбрал черные широкие брюки, токого же цвета куртку на кнопках с большими накладными карманами и белую майку с глубоким вырезом. Под стильный наряд актер подобрал черные кожаные туфли на грубой подошве.

Первая часть 3 сезона сериала "Бриджертоны" выходит 16 мая 2024 года, часть 2 — 13 июня 2024 года. Эта номинированная на "Эмми" драма от Шонды Раймс ("Анатомия страсти") основана на серии бестселлеров Джулии Куинн.

Напомним, 14 марта сообщалось, что в Лондоне покажут наряды эпохи "Бриджертонов". Экспозиция освещает нерассказанные истории тех, кто поддерживал работу королевского двора более 300 лет назад.