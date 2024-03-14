Настоящие "Бриджертоны": в Лондоне покажут наряды той эпохи
Кенсингтонский дворец представляет новую выставку с нарядами и артефактами из эпохи, вдохновившей на создание сериала "Бриджертоны". Экспозиция освещает нерассказанные истории тех, кто поддерживал работу королевского двора более 300 лет назад.
Кенсингтонский дворец в Гайд-парке в Лондоне открывает выставку, на которой представит наряды и артефакты 300-летней давности. А именно, взгляд на жизнь королевской эпохи, вдохновившую Netflix на создание хита "Бриджертоны". Об этом пишет PEOPLE.
Истории слуг, которые помогали воспитывать королевских детей короля Георга III и королевы Шарлотты (а их было 15!), отражены в артефактах и униформе слуг. А также нарядах членов королевской семьи.
"Мы хотели устроить выставку о людях, стоящих за троном", — рассказывает Себастьян Эдвардс, сокуратор выставки "Нерассказанные жизни: Дворец в действии".
"Без армии слуг в эпоху Регентства монархия не имела бы столько блеска. Но их истории по большей части остаются нерассказанными, и мы надеемся пролить свет на некоторых из этих интересных личностей из прошлого", — говорит Эдвардс.
Среди них была Энн Перси, кормилица, которая помогала воспитывать королевских детей. Она отмечала их рост с помощью причудливой тканевой рулетки, мало чем отличавшейся от насечек на дверных косяках, которые люди сегодня делают дома. Кормилицы настолько ценились, что в бухгалтерской книге королевы Шарлотты есть свидетельства того, что ей платили солидную пенсию в размере 255 долларов в год.
Детям также рассказывали о мире, который их отец намеревался завоевать, с помощью деревянной головоломки, которая также представлена на выставке.
Единственное известное сохранившееся платье королевы Шарлотты, взятое на время из Музея моды в Бате, является центральным элементом, наряду с предметом, который никогда раньше не выставлялся напоказ: льняным фартуком, который носила костюмерша королевы Шарлотты, Энн Элизабет Тильке.
"Это такая редкость. Потому что обычные вещи, как правило, выбрасываются или теряются навсегда. Он сохранился, потому что до недавнего времени передавался по наследству", — отметил Эдвардс.
Похоже, что во дворце, просуществовавшем более трех столетий, жил вспыльчивый повар, способный соперничать с современным Гордоном Рамзи. Патрик Ламб, который в начале 1660-х годов вырос из ученика кондитера и стал главным поваром монарха в 1683 году, отвечал за коронационные пиры короля Якова II, короля Уильяма, королевы Марии и королевы Анны.
У него также был вспыльчивый характер, из-за которого он постоянно попадал в неприятности. Документы показывают, что в ноябре 1690 года он был наказан за ссору с коллегой.
Затем, четыре года спустя, "были опасения, что это может закончиться дуэлью". Но в итоге Ламб сохранил свою работу и продолжил кормить семью монарха.
На выставке представлена крошечная королевская кулинарная книга Лэмба, первая в своем роде, в которой запечатлен ужин из трех блюд, приготовленных из репы, трески и утят.
Рядом с ним находится еще одна записная книжка, написанная шеф-поваром Уильямом Дэниелом в 1737 году, в которой подробно описано то, что подавали к столу: в меню входила такая экзотика, как тупики, черные дрозды и черепахи.
Есть также свидетельства того, что при дворе пробовали китайскую еду, подавая птичьи гнезда.
Истории слуг и королевского персонала раскрывают разнообразие ролей, необходимых для поддержания существования дворцов: от крысоубийцы, чья униформа включала в себя вышитый сноп пшеницы и крысиный мотив на рукаве, до мифически звучащего Хранителя льда и снега. Фрэнсис Талбот управляла королевским ледником во дворце Хэмптон-Корт в 1770-х годах. Это была тяжелая физически работа, поскольку она пилила лед для кухонь, чтобы круглый год обеспечивать монархов холодными напитками и замороженными десертами.
Дворец также использует выставку, чтобы изучить присутствие при дворе чернокожих и азиатских королевских слуг и слуг. Многие истории трудно отследить, поскольку записи имен слуг не обязательно указывают на расу или происхождение. Однако среди них есть Мехмет фон Кенсигстре, хранитель тайного кошелька короля Георга I. Мехмет и его жена Мария Хедвиг считаются одной из первых межрасовых супружеских пар при Ганноверском дворе.
Доверенный слуга короля Георга I, Мехмед имел близкий доступ к монарху и стал влиятельной фигурой.
Напомним, ранее в Виндзорском замке показали утварь из уникального кукольного домика, который когда-то подарили Марии Текской. И, конечно, сам кукольный домик, в котором есть библиотека с настоящими книгами, кухня с посудой и множество других крохотных исторических артефактов.