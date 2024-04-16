Warner Bros. заработала миллиард долларов в рекордно короткие сроки

Кассу студии сделали фильмы "Дюна: Часть вторая" и "Годзилла и Конг: Новая империя". Однако были и другие успешные фильмы.

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Warner Bros. за четыре месяца 2024-го заработала миллиард долларов в международном прокате, став первой студией, достигшей этого рубежа в этом году, пишет Deadline.

Такая цель, реализованная всего за 15 недель, установила еще один рекорд скорости – среди мировых сборов. Это на две недели меньше, чем те 17, которые потребовались в 2018 году. Полная международная оценка на сегодняшний день составляет $1,04 миллиарда.

На данный момент крупнейшими релизами студии в этом году являются "Дюна: Часть вторая" WB/Legendary Entertainment, которая уже собрала $411,8 миллиона, а глобальная выручка составила $683,9 миллиона долларов. WB открыл сиквел Дени Вильнева на 78 рынках, а прокатом Legendary East занимался прокат в Китае. "Дюна: Часть вторая" три выходных подряд была фильмом № 1 как на международном уровне, так и во всем мире.

"Годзилла и Конг: Новая Империя" – вторая "золотая картина, созданная в партнерстве с Legendar. Она собрала в прокате $278,6 миллиона на сегодняшний день, а общемировой объем продаж составил $436,6 миллиона. Еще семь рынков еще не открылись, включая большую часть Ближнего Востока (18 апреля) и Японию (16 апреля). Фильм распространяется компаниями Legendary East в Китае и Toho в Японии.

Другими известными фильмами, международные кассовые сборы которых способствовали достижению этой важной вехи в 2024 году, являются "Вонка" ($164,1 миллиона), "Аквамен и затерянное королевство" ($130 миллионов), "Eine Million Minuten" ($13,3 миллиона в Германии) и "Одна жизнь" ($12,7 миллиона в Великобритании).

"Прохождение этой невероятной вехи в таком ускоренном темпе — это момент гордости для всей команды Warner Bros. Это истинное свидетельство нашей лучшей в своем классе команды по маркетингу и распространению по всему миру, а также наши замечательные творческие команды и режиссеры, которые создают для нас отличные фильмы", – заявили сопредседатели и генеральные директора Warner Bros. Motion Picture Group Пэм Эбди и Майк Де Лука.

"Поздравляем наши исключительно талантливые команды глобального маркетинга и распространения с этим замечательным достижением. Мы также выражаем благодарность нашим партнерам за их невероятную поддержку. Поскольку Пэм Абди и Майк Де Лука продолжают расширять список наших театральных фильмов и создавать для нас возможности работать с лучшими партнерами перед камерой и за ней, мы с нетерпением ждем того, чего еще мы сможем достичь в будущем", – добавил Эндрю Криппс, президент по международному распространению Warner Bros. Pictures.

WB демонстрирует сильные результаты на CinemaCon на прошлой неделе, где были представлены такие ожидаемые в 2024 году фильмы, как "Фуриоза: Сага о Безумном Максе" Джорджа Миллера, премьера которой состоится на Каннском кинофестивале в следующем месяце, а также "Битлджус", который выйдет в сентябре, и "Джокер: Folie à Deux". Премьера последнего запланирована на октябрь.

Ранее Фокус писал, какой фильм стал королем проката в первые выходные после премьеры.