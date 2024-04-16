Warner Bros. заробила мільярд доларів у рекордно короткі терміни

Касу студії зробили фільми "Дюна: Частина друга" та "Годзілла і Конг: Нова імперія". Однак були й інші успішні фільми.

Related video

Warner Bros. за чотири місяці 2024-го заробила мільярд доларів у міжнародному прокаті, ставши першою студією, яка досягла цього рубежу цього року, пише Deadline.

Така мета, реалізована всього за 15 тижнів, встановила ще один рекорд швидкості — серед світових зборів. Це на два тижні менше, ніж ті 17, які знадобилися у 2018 році. Повна міжнародна оцінка на сьогоднішній день становить $1,04 мільярда.

Наразі найбільшими релізами студії цього року є "Дюна: Частина друга" WB/Legendary Entertainment, яка вже зібрала $411,8 мільйона, а глобальна виручка склала $683,9 мільйона доларів. WB відкрив сиквел Дені Вільнева на 78 ринках, а прокатом Legendary East займався прокат у Китаї. "Дюна: Частина друга" три вихідні поспіль була фільмом № 1 як на міжнародному рівні, так і в усьому світі.

"Годзілла і Конг: Нова Імперія" — друга "золота картина", створена в партнерстві з Legendar. Вона зібрала в прокаті $278,6 мільйона на сьогоднішній день, а загальносвітовий обсяг продажів склав $436,6 мільйона. Ще сім ринків ще не відкрилися, включно з більшою частиною Близького Сходу (18 квітня) і Японією (16 квітня). Фільм поширюється компаніями Legendary East у Китаї та Toho в Японії.

Іншими відомими фільмами, міжнародні касові збори яких сприяли досягненню цієї важливої віхи 2024 року, є "Вонка" ($164,1 мільйона), "Аквамен і загублене королівство" ($130 мільйонів), "Eine Million Minuten" ($13,3 мільйона в Німеччині) і "Одне життя" ($12,7 мільйона у Великій Британії).

"Проходження цієї неймовірної віхи в такому прискореному темпі — це момент гордості для всієї команди Warner Bros. Це справжнє свідчення нашої найкращої у своєму класі команди з маркетингу та розповсюдження в усьому світі, а також наших чудових творчих команд і режисерів, які створюють для нас чудові фільми", — заявили співголови та генеральні директори Warner Bros. Motion Picture Group Пем Ебді та Майк Де Лука.

"Вітаємо наші винятково талановиті команди глобального маркетингу та розповсюдження з цим чудовим досягненням. Ми також висловлюємо подяку нашим партнерам за їхню неймовірну підтримку. Оскільки Пем Абді та Майк Де Лука продовжують розширювати список наших театральних фільмів і створювати для нас можливості працювати з кращими партнерами перед камерою та за нею, ми з нетерпінням чекаємо на те, чого ще ми зможемо досягти в майбутньому", — додав Ендрю Кріппс, президент з міжнародного розповсюдження Warner Bros. Pictures.

WB демонструє сильні результати на CinemaCon минулого тижня, де було представлено такі очікувані у 2024 році фільми, як "Фуріоза: Сага про Божевільного Макса" Джорджа Міллера, прем'єра якої відбудеться на Каннському кінофестивалі наступного місяця, а також "Бітлджус", що вийде у вересні, і "Джокер: Folie à Deux". Прем'єра останнього запланована на жовтень.

Раніше Фокус писав, який фільм став королем прокату в перші вихідні після прем'єри.