Король прокату: який фільм зібрав найбільшу касу в перші вихідні після прем'єри

До п'ятірки найкращих фільмів прокату увійшли також "Мисливці за привидами", "Дюна: Частина друга", "Панда Кунг-Фу 4" і "Проклята діва".

Related video

Незважаючи на не надто захоплені відгуки критиків на фільм "Годзілла і Конг: Нова імперія", який вийшов у прокат минулого тижня, глядачі винесли свій вердикт видовищному блокбастеру, проголосувавши за нього своїм гаманцем. Картина стала безперечним королем касових зборів фільму в перший тиждень прокату в кінотеатрах, зібравши $80 мільйонів у США і $114 мільйонів по всьому світу у вихідні, пише Daily Mail. Таким чином його глобальна виручка склала $194 мільйони.

Нові "Мисливці за привидами" опустилися в рейтингу найпопулярніших фільмів на друге місце. Комедійне фентезі з Біллом Мюрреєм, Деном Акройдом і Ерні Гадсоном у головних ролях разом із бійцями-привидами нового покоління Маккеною Грейс і Фінном Вулфардом змогли вкотре врятувати світ від другого льодовикового періоду і принесли жару, заробивши $15,7 мільйона.

"Дюна: Частина друга" міцно посіла третє місце. Трилер, заснований на книзі Френка Герберта, за великодні вихідні заробив $11,1 мільйона. У всьому світі картина вже зібрала $600 мільйонів.

"Кунг-фу Панда 4" відстояла свою позицію, закріпившись під четвертим номером. Пригодницький анімаційний бойовик із голосами Джека Блека та Аквафіни в головних ролях зібрав за вихідні $10,2 мільйона. Загальний дохід від останнього фільму популярної франшизи становить близько $347 мільйонів по всьому світу.

Фільм жахів "Проклята діва" з Сідні Суїні опустився на п'яте місце. Актриса зіграла молоду черницю, яка розповідає про зловісні події, коли її переводять у монастир в Італії. Свіні є і продюсером стрічки. За другий тиждень прокату фільм жахів заробив майже $3,3 мільйона, замкнувши п'ятірку лідерів прокату.

Раніше Фокус писав про найочікуваніші фільми 2024 року.