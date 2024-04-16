Всего четыре миллиона долларов: Джонни Депп хочет купить замок в Италии

Замок находится в городке в Турине. Но местные жители против.

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Джонни Депп хочет купить средневековый замок в сельской местности Италии. Актер недавно посетил замок в Монтальто Дора, Турин, Италия, когда снимал фильм о Модильяни. Это небольшой городок, в котором проживает чуть более 3000 человек. Об этом пишет TMZ.

Замок оценивается примерно в 4 миллиона долларов и выставлен на продажу. Но горожане не в восторге от идеи переезда Джонни Деппа в их городок.

Замок Монтальто Дора

Хотя инсайдеры говорят, что он будет уважать любые правила, налагаемые на недвижимость — при условии, что эта покупка состоится.

Сообщается, что актер Риккардо Скамарчо устроил Джонни экскурсию по замку во время совместных съемок фильма про Амедео Модильяни.

Мэр города Ренцо Галлетто заявил, что Джонни Депп, вероятно, не слишком подходит для того, чтобы стать владельцем замка и принесет больше вреда, чем пользы, особенно с экономической точки зрения.

Поскольку за последние годы замок подвергся значительной реставрации, мэр защищает поместье как объект общественного интереса, а это значит, что они внимательно следят за имуществом.

Замок расположен на вершине холма с живописным видом и может похвастаться 11 спальнями, 13 ванными комнатами и часовней 15-го века. Да, и в состав собственности входит еще один замок поменьше и фермерский дом.

Замок Монтальто Дора

Деппу уже принадлежит своего рода замок в Западном Голливуде. Отель представляет собой копию баварского замка, который больше похож на декорации из фильма ужасов, изобилующего башенками, башнями и зубчатыми стенами.

Депп приобрел "замок" в 1995 году за 2,3 миллиона долларов у яркого адвоката звезд Марвина Митчелсона. Но сейчас он стоит заброшенным.

Совсем недавно Депп жил в своем поместье площадью 850 акров в Сомерсете, Англия, которое он купил в 2014 году. Впрочем, как показал его скандальный развод с Эмбер Херд, Депп, хоть и заработал целое состояние в 600 миллионов долларов, но так же рьяно он его и тратил. Только пять миллионов долларов были потрачены на то, чтобы выстрелить прахом основателя гонзо-журналистики Хантера С. Томпсона из пушки. Таково было его желание и Джонни, как хороший друг, его исполнил.