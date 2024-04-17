"Свободная женщина": о жизни Брижит Макрон снимут сериал

Сценарий к фильму напишут литераторы Бенедикт Шарль и Оливье Пупонно. А снимет сериал производственная компания Gaumont.

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Жизнь первой леди Франции Брижит Макрон станет темой нового телесериала. Об этом сообщает ВВС.

Производственная компания Gaumont сообщила, что шестисерийный сериал под названием "Брижит, свободная женщина" проследит жизненный путь жены Эммануэля Макрона. По словам одного из сценаристов, сериал начнется с первой встречи пары.

Мадам Макрон впервые встретила своего нынешнего мужа, когда работала учительницей в его средней школе. В итоге пара поженилась в 2007 году, когда господину Макрону было 29, а госпоже Макрон — 54 года. Некоторое время мадам Макрон продолжала преподавать, но в 2015 году ушла с работы, когда ее муж начал заниматься политикой. В 2017 году он был избран президентом. Французская пресса называет ее одним из немногих людей, к мнению которых президент всегда прислушивается.

Известно, что сценарий нового сериала напишут писатели Бенедикт Шарль и Оливье Пупонно. Актерский состав сериала еще не объявлен.

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Отвечая на вопрос о новой постановке о жизни г-жи Макрон, анонимный источник, близкий к первой леди, сказал агентству AFP: "Мы не связаны с этим проектом, о котором мы узнали сегодня из прессы".

Напомним, в начале марта дочь Брижит Макрон раскрыла подробности романа матери с учеником. Когда 39-летняя Брижит начала отношения с 15-летним Эммануэлем, ее трое детей столкнулись с давлением общества. Больше всего переживала Тифен Озьер, которой на тот момент исполнилось всего 10 лет.

Также медиа писали о том, что Брижит Макрон подала в суд на журналистку, которая заявила, что первая леди Франции — мужчина. Адвокат Брижит Макрон Жан Энноки подчеркнул, что слухи распространились из Франции в Соединенные Штаты. И теперь первая леди инициировала судебный процесс по делу о клевете.