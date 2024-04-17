"Вільна жінка": про життя Бріжит Макрон знімуть серіал

Сценарій до фільму напишуть літератори Бенедикт Шарль і Олів'є Пупонно. А зніме серіал виробнича компанія Gaumont.

Related video

Життя першої леді Франції Бріжит Макрон стане темою нового телесеріалу. Про це повідомляє ВВС.

Виробнича компанія Gaumont повідомила, що шестисерійний серіал під назвою "Бріжит, вільна жінка" простежить життєвий шлях дружини Емманюеля Макрона. За словами одного зі сценаристів, серіал почнеться з першої зустрічі пари.

Мадам Макрон уперше зустріла свого нинішнього чоловіка, коли працювала вчителькою в його середній школі. У підсумку пара одружилася 2007 року, коли пану Макрону було 29, а пані Макрон — 54 роки. Деякий час мадам Макрон продовжувала викладати, але 2015 року пішла з роботи, коли її чоловік почав займатися політикою. У 2017 році його було обрано президентом. Французька преса називає її однією з небагатьох людей, до думки яких президент завжди прислухається.

Відомо, що сценарій нового серіалу напишуть письменники Бенедикт Шарль і Олів'є Пупонно. Акторський склад серіалу ще не оголошено.

Відповідаючи на запитання про нову постановку про життя пані Макрон, анонімне джерело, близьке до першої леді, сказало агентству AFP: "Ми не пов'язані з цим проєктом, про який ми дізналися сьогодні з преси".

Нагадаємо, на початку березня дочка Бріжит Макрон розкрила подробиці роману матері з учнем. Коли 39-річна Бріжит почала стосунки з 15-річним Емманюелем, її троє дітей зіткнулися з тиском суспільства. Найбільше хвилювалася Тіфен Озьєр, якій на той момент виповнилося лише 10 років.

Також медіа писали про те, що Бріжит Макрон подала до суду на журналістку, яка заявила, що перша леді Франції — чоловік. Адвокат Бріжит Макрон Жан Еннокі наголосив, що чутки поширилися з Франції до Сполучених Штатів. І тепер перша леді ініціювала судовий процес у справі про наклеп.