Леонардо Ди Каприо планирует сыграть Фрэнка Синатру в новом фильме Мартина Скорсезе (фото)

Оскароносный режиссер планирует снять два фильма подряд: первый об Иисусе, второй — биографический фильм о Фрэнке Синатре. Это будет не первое сотрудничество Ди Каприо со Скорсезе.

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Знаменитый американский актер Леонардо ДиКаприо, как ожидается, сыграет певца Фрэнка Синатру в новом фильме, который планирует снять легендарный режиссер Мартин Скорсезе, сообщает Variety.

49-летний ДиКаприо в последний раз работал вместе с 81-летним Скорсезе над фильмом "Убийцы цветочной луны", который получил 10 номинаций премии "Оскар". Предполагается, что в картине вместе с Леонардо снимется Дженнифер Лоуренс в роли второй жены певца, актрисы Авы Гарднер. Актеры ранее снимались вместе в фильме 2021 года "Не смотри вверх".

Дженнифер Лоуренс и Леонардо Ди Каприо на премьере фильма "Не смотри вверх", 2021 год Фото: Getty Images

Фильм, в главных ролях которого будут играть две крупнейшие кинозвезды планеты, вызывает интерес со стороны крупных студий и стримеров. Apple, которая профинансировала "Цветочную луну" стоимостью 215 миллионов долларов, хотела бы продолжить сотрудничество со Скорсезе, но Sony, как говорят, является лидером в борьбе за этот фильм.

Мартин Скорсезе на вечеринке Vanity Fair "Оскар 2024" Фото: Getty Images

Проект Синатры может столкнуться с некоторыми препятствиями: дочь легендарного певца Тина Синатра от первого брака контролирует имущество своего отца и еще не дала согласие на съемки биографического фильма.

Ава Гарднер была богиней голливудского экрана, когда она впервые встретила Фрэнка Синатру в 1943 году. Они поженились 7 ноября 1951 года. Фрэнку исполнилось 35 лет, Аве — 28. Для обоих это был не первый брак. Их бурный роман известен множеством драк и ссор. Согласно ее мемуарам, Ава прервала две беременности, оставив Синатру опустошенным. Актриса умерла мерла 25 января 1990 года от бронхиальной пневмонии и системной красной волчанки. На исходе своей жизни она сказала: "Мне жаль, что я потратила 25 лет на создание фильмов. Мне хотелось бы, чтобы у меня было самое важное для женщины – хороший брак, дети, лучшее образование. Но, если бы у меня была возможность пройти жизнь заново, моим мужем мог бы стать только Синатра".

Американский певец и киноактер Франк Синатра и его жена актриса Ава Гарднер Фото: Getty Images

Ди Каприо и Скорсезе часто сотрудничают в кино. Он появился в шести художественных фильмах и одном короткометражном, снятых режиссером с 2002 года: "Банды Нью-Йорка" (2002), "Авиатор" (2004), "Отступники" (2006), "Остров проклятых" (2010), "Волк с Уолл-стрит" (2013), "Прослушивание" (2015) и "Убийцы цветочной луны" (2023).

Напомним, 22 февраля Фокус писал, что Лили Гладстоун рассказала о работе с Леонардо Ди Каприо. В картине Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" Лили и Леонардо сыграли супругов. Актриса номинирована за эту роль на премию "Оскар-2024".