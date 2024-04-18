Леонардо Ді Капріо планує зіграти Френка Сінатру в новому фільмі Мартіна Скорсезе (фото)

Оскароносний режисер планує зняти два фільми поспіль: перший про Ісуса, другий — біографічний фільм про Френка Сінатру. Це буде не перша співпраця Ді Капріо зі Скорсезе.

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Знаменитий американський актор Леонардо ДіКапріо, як очікується, зіграє співака Френка Сінатру в новому фільмі, який планує зняти легендарний режисер Мартін Скорсезе, повідомляє Variety.

49-річний ДіКапріо востаннє працював разом із 81-річним Скорсезе над фільмом "Вбивці квіткового місяця", який отримав 10 номінацій премії "Оскар". Передбачається, що в картині разом з Леонардо зніметься Дженніфер Лоуренс у ролі другої дружини співака, актриси Ави Гарднер. Актори раніше знімалися разом у фільмі 2021 року "Не дивись вгору".

Дженніфер Лоуренс і Леонардо Ді Капріо на прем'єрі фільму "Не дивись вгору", 2021 рік Фото: Getty Images

Фільм, у головних ролях якого гратимуть дві найбільші кінозірки планети, викликає інтерес з боку великих студій та стримерів. Apple, яка профінансувала "Квітковий місяць" вартістю 215 мільйонів доларів, хотіла б продовжити співпрацю зі Скорсезе, але Sony, як кажуть, є лідером у боротьбі за цей фільм.

Мартін Скорсезе на вечірці Vanity Fair "Оскар 2024" Фото: Getty Images

Проєкт Сінатри може зіткнутися з деякими перешкодами: донька легендарного співака Тіна Сінатра від першого шлюбу контролює майно свого батька і ще не дала згоди на зйомки біографічного фільму.

Ава Гарднер була богинею голлівудського екрана, коли вона вперше зустріла Френка Сінатру 1943 року. Вони одружилися 7 листопада 1951 року. Френку виповнилося 35 років, Аві — 28. Для обох це був не перший шлюб. Їхній бурхливий роман відомий за безліччю бійок і сварок. Згідно з її мемуарами, Ава перервала дві вагітності, залишивши Сінатру спустошеним. Актриса померла 25 січня 1990 року від бронхіальної пневмонії та системного червоного вовчака. Під кінець свого життя вона сказала: "Мені шкода, що я витратила 25 років на створення фільмів. Мені хотілося б, щоб у мене було найважливіше для жінки — гарний шлюб, діти, найкраща освіта. Але, якби у мене була можливість пройти життя заново, моїм чоловіком міг би стати тільки Сінатра".

Американський співак і кіноактор Франк Сінатра та його дружина актриса Ава Гарднер Фото: Getty Images

Ді Капріо і Скорсезе часто співпрацюють у кіно. Він з'явився в шести художніх фільмах і одному короткометражному, знятих режисером з 2002 року: "Банди Нью-Йорка" (2002), "Авіатор" (2004), "Відступники" (2006), "Острів проклятих" (2010), "Вовк з Волл-стріт" (2013), "Прослуховування" (2015) та "Вбивці квіткового місяця" (2023).

Нагадаємо, 22 лютого Фокус писав, що Лілі Гладстон розповіла про роботу з Леонардо Ді Капріо. У картині Мартіна Скорсезе "Вбивці квіткового місяця" Лілі та Леонардо зіграли подружжя. Актриса номінована за цю роль на премію "Оскар-2024".