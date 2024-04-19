"Очень болезненная тема": Анна Тринчер откровенно рассказала о буллинге в школе (видео)

Певица объяснила, почему решила говорить об этом публично. По словам Тринчер, тема буллинга для нее лично — очень триггерная тема.

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Украинская певица и блогерка Анна Тринчер со слезами на глазах откровенно поделилась, как над ней смеялись в школе из-за внешности. Знаменитость 18 апреля приняла участие в шоу Трендсеттер, где обсуждалась тема "Маленькие усики у женщины — это окей или намек на депиляцию".

Знаменитость сообщила, что в школьном возрасте сталкивалась с постоянными насмешками из-за темных "усиков" на ее лице. По ее словам, из-за этого у нее в детстве была заниженная самооценка и много комплексов. Для Анны эта тема является очень "болезненной и триггерной".

"Меня в детстве много за это буллили, открыто. Это очень цепляет. Я помню случай, когда ко мне в школе подошел парень, который мне очень нравился и просто при всех, при всем классе сказал, что у тебя есть черные усы", — вспомнила Тринчер.

Сейчас она делает лазерную эпиляцию верхней губы, но решила говорить об этом публично, чтобы подростки, имеющие подобные проблемы чувствовали себя более уверенно, ведь дети не готовы к очень жестокому миру.

"Я, как ребенок, который попал в 10 лет в мир социальных сетей, в мир идеальных людей, у которых было все выбрито просто начисто, я думала, Господи, за что мне это наказание, эти волосы, что же со мной не так? И когда "трендсеттеры" выходят в мир и говорят, что это нормально, это дает тебе понимание, что с тобой все ок, и это главное, что нужно нести в массы. Есть у вас усы или нет — это ваш выбор и ваше личное дело. Вам решать, каким вы считаете быть, решать, что является для вас эстетичным или не эстетичным", — отметила артистка.

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Напомним, 6 декабря 2023 года Анна Тринчер рассказала о работе с психологом, сексуальности и планах на будущее. Украинская певица посоветовала женщинам не быть идеальными и рассказала, когда открывается истинная женственность.