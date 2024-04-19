"Дуже болісна тема": Анна Трінчер відверто розповіла про булінг у школі (відео)

Співачка пояснила, чому вирішила говорити про це публічно. За словами Трінчер, тема булінгу для неї особисто — дуже тригерна тема.

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Українська співачка та блогерка Анна Трінчер зі сльозами на очах відверто поділилася, як над нею сміялися в школі через зовнішність. Знаменитість 18 квітня взяла участь у шоу Трендсеттер, де обговорювали тему "Маленькі вусики у жінки — це окей чи натяк на депіляцію".

Знаменитість повідомила, що в шкільному віці стикалася з постійними насмішками через темні "вусики" на її обличчі. За її словами, через це в неї в дитинстві була занижена самооцінка та багато комплексів. Для Анни ця тема є дуже "болісною і тригерною".

"Мене в дитинстві багато за це булили, відкрито. Це дуже чіпляє. Я пам'ятаю випадок, коли до мене в школі підійшов хлопець, який мені дуже подобався, і просто при всіх, при всьому класі сказав, що в тебе є чорні вуса", — пригадала Трінчер.

Наразі вона робить лазерну епіляцію верхньої губи, але вирішила говорити про це публічно, щоб підлітки, які мають подібні проблеми, почувалися впевненіше, адже діти не готові до дуже жорстокого світу.

"Я, як дитина, яка потрапила в 10 років у світ соціальних мереж, у світ ідеальних людей, у яких було все поголене просто начисто, я думала, Господи, за що мені це покарання, це волосся, що ж зі мною не так? І коли "трендсеттери" виходять у світ і кажуть, що це нормально, це дає тобі розуміння, що з тобою все ок, і це головне, що потрібно нести в маси. Є у вас вуса чи ні — це ваш вибір і ваша особиста справа. Вам вирішувати, яким ви вважаєте бути, вирішувати, що є для вас естетичним чи не естетичним", — зазначила артистка.

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Нагадаємо, 6 грудня 2023 року Анна Трінчер розповіла про роботу з психологом, сексуальність і плани на майбутнє. Українська співачка порадила жінкам не бути ідеальними та розповіла, коли відкривається справжня жіночність.