Анна Трінчер вперше розповіла про купівлю квартири у 18 років (відео)

Артистка придбала житло в центрі Києва. За її словами, гроші на дорогу покупку вона заробила сама.

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Українська співачка і блогерка Анна Трінчер приголомшила шанувальників зізнанням про те, що у 18 років купила власне житло. Вона зізналася, що здійснила купівлю нерухомості самостійно, без фінансів батьків. Про це Анна розповіла в подкасті "Не ідеальна".

Анна зазначила, що її все життя звинувачували в тому, що все, чого вона досягла — це були батьки, які все проплатили, потім — чоловік, який за все платить.

Знаменитість поділилася, що з настанням повноліття придбала в елітному житловому комплексі Києва власну квартиру. Тільки зараз, у свої 23 роки, готова зізнатися в цьому, адже раніше її лякало нерозуміння оточуючих. Анна зазначила, що всі гроші вона заробила чесною працею.

"У 18 років я купила дорогу квартиру в центрі Києва в дорогому, класному ЖК. Будучи блогером, я ні слова про це нікому не сказала. Я подумала, що не повірять, що це я заробила, а там не було ні копійки мами. Я за весь цей час із 18 років жодного разу навіть не посміхнулася від цієї думки. Я наче пішла в магазин і купила банан, тому що я постійно думала про нові досягнення: "Купила і купила — ну і що? А далі що?", — поділилася Трінчер.

У той момент їй дуже хотілося почути слова підтримки і радості від тата, з яким у блогерки склалися досить непрості стосунки з дитинства.

"Насправді я б хотіла отримати похвалу від батька", — зі сльозами на очах зізналася Анна.

Нагадаємо, 28 листопада повідомлялося, що співачка Анна Трінчер розлучається з Олександром Волошиним через рік після весілля. Раніше співачка рішуче заперечувала всі чутки про розлучення.