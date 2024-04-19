Певица Lama и Соломия Витвицкая появились на премьере нового фильма с Кристен Стюарт (фоторепортаж)

В украинской столице прошла презентация и премьерный показ фильма "Любовь, ложь и кровопролитие", главные роли в котором сыграли Кристен Стюарт и Эд Харрис.

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В киевском кинотеатре "Оскар", ТРЦ Гулливер, прошла премьера криминального экшн-триллера "Любовь, ложь и кровопролитие". Главную роль в неожиданной криминальной ленте исполнила Кристен Стюарт — номинантка на "Оскар" и "Золотой глобус" за роль принцессы Дианы в фильме "Спенсер: Тайна принцессы Дианы", звезда фильма "Ангелы Чарли" и саги "Сумерки". Фокус побывал на событии.

В числе гостей звездной столичной премьеры были замечены: певица Lama, Анна Добрыднева, A.R.T.E.A.N.A, Ангелина Завальская, стендап-комик Сергей Чирков, танцовщица Илона Гвоздева, телеведущие Соломия Витвицкая и Вячеслав Соломка, актрисы Влада Дедкова, Горностай и Тоня Ноябрева, блоггеры Юлия Счастливая, Валерия Шашенок, Лера Киноманка, Альбина Сафронова, Валерия Скрипник, Анна Колибаба, блоггеры Игорь Мотин, Евгений Дмитриев, Максим Киреев, дизайнер Евгений Еремин, куратор Катя Тейлор, Валерия Юзвяк, активистка Яна Алтухова, политтехнолог Петр Охотин.

Перед показом фильма сыграл сет Super Dj Mavr.

"Любовь, ложь и кровопролитие" — новый фильм студии А24, известной номинированной на пять "Оскаров" картиной "Зона интереса" Джонатана Глейзера, оскароносными картинами "Все всегда и одновременно" Дэниела Шайнерта и Дэна Квана, "Кит" Даррена Аранофски, "Лунное сияние" Барри Дженкинса, а также сериалами "Ссора" и "Эйфория". Режиссер картины – Роуз Гласс.

Илона Гвоздева

Lama

Ангелина Завальская

Катя Тейлор

Анна Добрыднева

Тоня Ноябрева

Илья Дядик, Леля Голдштейн

Макс Киреев

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