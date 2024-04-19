Співачка Lama і Соломія Вітвіцька з'явилися на прем'єрі нового фільму з Крістен Стюарт (фоторепортаж)

В українській столиці відбулася презентація і прем'єрний показ фільму "Кохання, брехня і кровопролиття", головні ролі в якому зіграли Крістен Стюарт і Ед Гарріс.

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У київському кінотеатрі "Оскар", ТРЦ "Гулівер", відбулася прем'єра кримінального екшн-трилеру "Любов, брехня і кровопролиття". Головну роль у несподіваній кримінальній стрічці виконала Крістен Стюарт — номінантка на "Оскар" і "Золотий глобус" за роль принцеси Діани у фільмі "Спенсер: Таємниця принцеси Діани", зірка фільму "Янголи Чарлі" і саги "Сутінки". Фокус побував на події.

Серед гостей зіркової столичної прем'єри були помічені: співачка Lama, Анна Добриднєва, A. R. T. E. A. A. N. A, Ангеліна Завальська, стендап-комік Сергій Чирков, танцівниця Ілона Гвоздьова, телеведучі Соломія Вітвіцька та В'ячеслав Соломка, акторки Влада Дедкова, Горностай і Тоня Ноябрьова, блогери Юлія Щаслива, Валерія Шашенок, Лера Кіноманка, Альбіна Сафронова, Валерія Скрипник, Анна Колібаба, блогери Ігор Мотін, Євген Дмитрієв, Максим Кірєєв, дизайнер Євген Єрьомін, кураторка Катя Тейлор, Валерія Юзвяк, активістка Яна Алтухова, політтехнолог Петро Охотін.

Перед показом фільму зіграв сет Super Dj Mavr.

"Любов, брехня і кровопролиття" — новий фільм студії А24, відомої номінованою на п'ять "Оскарів" картиною "Зона інтересу" Джонатана Глейзера, оскароносними стрічками "Все завжди і водночас" Деніела Шайнерта і Дена Квана, "Кит" Даррена Аранофскі, "Місячне сяйво" Баррі Дженкінса, а також серіалами "Сварка" і "Ейфорія". Режисерка картини — Роуз Гласс.

Ілона Гвоздьова

Лама

Ангеліна Завальська

Катя Тейлор

Анна Добриднєва

Тоня Ноябрьова

Ілля Дядик, Леля Гольдштейн

Макс Кірєєв

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