21 апреля 2024 года: священномученика Ианнуария — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя ходить в лес или безлюдные места, а также осуждать кого-то. Если черемша уже зацвела – лето будет дождливым.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память священномученика Ианнуария. Он был епископом в Италии в III веке и был подвержен гонениям христиан. Ианнуария хотели бросить в печь, но его не касался огонь, из-за чего его посчитали колдуном и посадили в тюрьму. Но когда правитель ослеп, а Ианнуарий того привселюдно исцелил, в его чудотворный дар поверили тысячи людей. Но правитель даже после такого остался непреклонен и приказал всех убить мечом.
Что нельзя делать 21 апреля:
- ходить в лес или безлюдные места, ведь верили, что в этот день просыпается нечисть;
- ходить на кладбище;
- работать на пасеке и заниматься рыбалкой;
- завидовать;
- осуждать кого-то.
Народные приметы и поверья:
- черемша зацвела – лето будет дождливым;
- громкий гром к урожаю хлеба;
- появились муравьи – ждите хороший урожай пшеницы;
- много щавеля к снежной зиме.
День ангела празднуют:
Александр, Алексей, Иван, Кодрат, Максимиан, Николай, Сократ, Феодор, Филиппия, Яков, Януарий.
Родились в этот день:
1816 год — Шарлотта Бронте, английская поэтесса и писательница-романистка.
1926 год — Елизавета II (ум. 2022), королева Великобритании (с 1952).
1979 год — Джеймс Макэвой, шотландский актер кино, телевидения и озвучивания.
1987 год — Анастасия Приходько, украинская эстрадная певица, политик, общественный деятель.
1990 год — Надя Дорофеева, украинская певица, дизайнер и видеоблогер.
Также в этот день:
1910 год – комета Галлея максимально приблизилась к Земле;
1944 год — начало боя под Гурбами — величайшей битвы войск УПА и НКВД СССР;
1944 год — женщинам во Франции предоставили право голоса на выборах;
2019 год — во втором туре президентских выборов в Украине победил Владимир Зеленский.