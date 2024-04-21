21 апреля 2024 года: священномученика Ианнуария — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ходить в лес или безлюдные места, а также осуждать кого-то. Если черемша уже зацвела – лето будет дождливым.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память священномученика Ианнуария. Он был епископом в Италии в III веке и был подвержен гонениям христиан. Ианнуария хотели бросить в печь, но его не касался огонь, из-за чего его посчитали колдуном и посадили в тюрьму. Но когда правитель ослеп, а Ианнуарий того привселюдно исцелил, в его чудотворный дар поверили тысячи людей. Но правитель даже после такого остался непреклонен и приказал всех убить мечом.

Что нельзя делать 21 апреля:

ходить в лес или безлюдные места, ведь верили, что в этот день просыпается нечисть;

ходить на кладбище;

работать на пасеке и заниматься рыбалкой;

завидовать;

осуждать кого-то.

Народные приметы и поверья:

черемша зацвела – лето будет дождливым;

громкий гром к урожаю хлеба;

появились муравьи – ждите хороший урожай пшеницы;

много щавеля к снежной зиме.

День ангела празднуют:

Александр, Алексей, Иван, Кодрат, Максимиан, Николай, Сократ, Феодор, Филиппия, Яков, Януарий.

Родились в этот день:

1816 год — Шарлотта Бронте, английская поэтесса и писательница-романистка.

1926 год — Елизавета II (ум. 2022), королева Великобритании (с 1952).

1979 год — Джеймс Макэвой, шотландский актер кино, телевидения и озвучивания.

1987 год — Анастасия Приходько, украинская эстрадная певица, политик, общественный деятель.

1990 год — Надя Дорофеева, украинская певица, дизайнер и видеоблогер.

Также в этот день:

1910 год – комета Галлея максимально приблизилась к Земле;

1944 год — начало боя под Гурбами — величайшей битвы войск УПА и НКВД СССР;

1944 год — женщинам во Франции предоставили право голоса на выборах;

2019 год — во втором туре президентских выборов в Украине победил Владимир Зеленский.