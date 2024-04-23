Marvel представила первый трейлер фильма "Дэдпул и Росомаха"

В новом фильме авторы больше внимания уделили Росомахе, роль которого традиционно испольнил Хью Джекман.

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Компания Marvel Entertainment представила официальный трелейр супергеройского боевика "Дэдпул и Росомаха", снятого по мотивам комиксов Marvel Comics.

"Дэдпул и Росомаха" казались довольно беззаботными в большинстве тизеров, которые Marvel выпустила до сих пор, но последний трейлер фильма имеет многообещающее преимущество. Вместо того чтобы сосредоточиться на Уэйде Уилсоне (Райан Рейнольдс), новый трейлер "Дэдпула и Росомахи" на самом деле больше посвящен Росомахе (Хью Джекман), который каким-то образом подвел команду Людей Икс своей вселенной, прежде чем все это было уничтожено.

До сих пор совершенно неясно, как Росомахе и Дэдпулу удается в конечном итоге сражаться на руинах студии 20th Century Fox или из какой реальности появился Росомаха в фильме. Но из трейлера создается впечатление, что все это как-то связано с Кассандрой Новой (Эмма Коррин), могущественным мутантом со сложными отношениями с Чарльзом Ксавьером и склонностью использовать свои силы, чтобы заставлять людей делать невыразимые вещи

"Привет, пупсик!. Мне нужно, чтобы ты пошел со мной прямо сейчас", – говорит Дэдпул печальному Росомахе, пьющему в баре, в начале видео.

Трейлер содержит достаточно шуток, драк, оскорблений и даже нецензурной лексики. На самом деле приятно видеть, что "Дэдпул и Росомаха" не будут просто шутками и бомбами, поскольку его герои мчатся по мультивселенной, чтобы уничтожить женщину, чьи мысли могут убить.

Новые приключеия Дэдпула и Росомахи зрители увидят в конце июля

Третья часть "Дэдпула" вышла спустя шесть лет после второй. Ее режиссером стал Шон Леви, а соавторами сценария — Ретт Риз, Пол Верник, Зеб Уэллс, Рейнольдс и Леви.

Мировая премьера фильма запланирована на 26 июля 2024 года.

Ранее Фокус писал, что Хью Джекман показал свои изнурительные тренировки в спортзале ради того, чтобы вернуть форму для с\емок в роли Росомахи.