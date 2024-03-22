Росомаха возвращается: Хью Джекман показал свои изнурительные тренировки в спортзале (видео)

Актер снова готовится к роли супергероя-мутанта. Сейчас он занят восстановлением физической формы.

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Автралийский актер Хью Джекман собирается повторить свою легендарную роль Росомахи в долгожданном фильме "Дэдпул и Росомаха". Сейчас он готовится к роли и проводит интенсивные тренировки, сообщает Hello Magazine.

Несмотря на то, что прошло 25 лет с тех пор, как он впервые принял на себя роль культового персонажа Людей Икс, Хью снова необходимо достигнуть крепкого телосложения супергероя.

В 2022 году, когда впервые было объявлено о его возвращении, Хью поделился своим волнением и стремлением снова воплотить Росомаху.

"Прошло пять лет, и я действительно никогда не думал, что вернусь, и я очень, очень рад этому", — заявил тогда журналистам актер.

Роль Росомахи в этом предстоящем фильме обещает свежий взгляд на персонажа, демонстрируя более сварливого и злого Логана, который не стесняется физических спаррингов с персонажем Райана Рейнольдса. За последние полтора года Хью открыто рассказывал о своем пути к восстановлению телосложения Росомахи, документируя свой прогресс с помощью хэштега #BecomingWolverineAgain.

Его посты в социальных сетях дают представление о его строгом режиме тренировок, чтобы достичь максимальной физической формы. В одном из своих недавних публикаций в Instagram Джекман сообщил, что тренер Бет Льюис является ключевой фигурой в его преобразовании. В видео показано, как Хью занимается со штангой, а Бет и ее "верный помощник", французский бульдог по имени Энди, поддерживают знаменитось.

Кроме физических занятий актер съедает около 8000 калорий в день и точно соблюдает график тренировок.

Ранее сообщалось, что разведенный 55-летний Хью Джекман закрутил роман с замужней актрисой, которая моложе его на шесть лет. Новая избранница Хью Джекмана замужем, однако это не мешает парочке крутить роман.